Ánh sáng đượm sắc vàng của mặt trời thường làm tăng sự ấm áp của bức ảnh. Thậm chí, khi chưa lên cao thì ánh sáng của nó còn giúp tạo ra những bóng thú vị từ hình dạng và cách sắp xếp của địa hình, cây cối. Tuy nhiên, một trong những nhược điểm là khi mặt trời chưa lên cao, ánh sáng yếu có thể gây ra những vấn đề về việc phơi sáng. Bức ảnh thường hơi tối, có màu nhạt và không thể hiện rõ được ý định của người cầm máy. Để khắc phục việc này, bạn có thể dụng Photoshop.

Trong hướng dẫn dưới đây, bạn có thể chỉnh màu sắc bằng cách sử dụng các lớp (layer), cũng như khôi phục lại các chi tiết để làm nổi bật chúng bằng cách sử dụng công cụ "Clone Stamp".

Dưới đây là ví dụ với một bức ảnh cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị tập tin Raw cho bức ảnh.

Mở file RAW của bức ảnh chụp được (trong ví dụ, ta mở file Color_Before.dng tải theo link ở cuối bài) với chương trình biên tập Adobe Camera Raw. Đẩy chỉ số Fill Light lên 40, điều này là vừa đủ để khôi phục một số chi tiết bị chụp ngược sáng nhưng không làm mất các chi tiết khác trong vùng nhiều sáng. Sau đó tiếp tục mở bức ảnh để chỉnh sửa bình thường với chương trình Photoshop.

Bước 2: Làm sáng các vùng tối.

Trong menu Layer nhấp vào Create Adjustment Layer, chọn Levels. Chỉnh các thông số giống hình minh họa phía dưới. Nhấp OK để áp dụng các thay đổi.

Bước 3: Làm tối phần nền.

Với việc thực hiện ở bước 2, bạn có thể làm rõ hơn các chi tiết bị chụp ngược sáng. Nhưng nó có thể làm những phần còn lại của bức ảnh trở nên quá sáng. Điều này có thể khắc phục bằng cách sử dụng công cụ Brush [B], đặt Foreground thành màu đen, và chỉnh kích thước của Brush thành 900 pixel. Nhấp chuột vào layer vừa mới tạo bên trên và bắt đầu sử dụng công cụ Brush để làm đen (làm tối) các vùng nền quá sáng.

Bước 4 : Thêm các chi tiết.

Do bức ảnh được nâng sáng lên khá nhiều nên có một số vùng dường như bị mất các chi tiết. Trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng công cụ Clone Stamp (S). Nhấp chuột vào layer nền (background). Ví dụ như trong ảnh, nhấn đồng thời Alt và trái chuột vào vùng có cỏ, sau đó phun lên các vùng quá sáng khác xung quanh để thêm chi tiết và làm liền mạch thảm cỏ.

Bước 5 : Tăng màu sắc cho bức ảnh.

Trong menu layer, nhấp vào Create Adjustment Layer và chọn Hue/Saturation. Trong bảng mới hiện ra, menu Edit chọn Master và chỉnh Hue lên +9, và Saturation lên +25. Tuy nhiên, màu của bức ảnh dường như quá bão hòa, do đó tiếp tục chọn trong menu Edit là Yellows, chỉnh Saturation xuống -50. Ở menu Edit chọn tiếp Reds chỉnh Saturation lên +21. Nhấp Ok để kết thúc quá trình này.

Bước 6: Thêm viền cho bức ảnh

Nháy đúp vào layer nền (background) và nhấp OK ở bảng hiện lên tiếp theo để mở khóa nó. Trong menu Select phía trên chọn All, tiếp tục chọn Edit, ở menu hiện ra chọn tiếp Stroke. Thiết lập chỉ số Width là 120 pixel (px), Color chọn màu trắng (White) và ở Location chọn Inside. Nhấp OK để kết thúc. Cách này sẽ tạo ra đường viền màu trắng cho bức ảnh.

Bạn có thể tải bức ảnh gốc được chụp bằng máy Canon 1Ds tại đây để thử nghiệm với các bước trong bài viết.