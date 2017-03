1) Sử dụng Connectify

2) Sử dụng router Wi-Fi

Nếu cách trên quá phức tạp, người dùng có thể mua cho mình chiếc router Wi-Fi tiêu chuẩn, giá chỉ dao động trong tầm khoảng từ 150.000 – 300.000 đồng. Thay vì cắm dây mạng vào laptop, thì bây giờ bạn hãy cắm nó vào cổng WAN hoặc Internet của router, cấp nguồn cho thiết bị và thiết lập một vài thông số tương tự như trên.

3) Tự tạo điểm truy cập mạng trên máy tính