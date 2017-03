Yahoo! Friend là công cụ miễn phí, cho phép bạn gửi những thông điệp ngộ nghĩnh, những biểu tượng độc đáo đến với bạn chat của mình. Ngoài ra, phần mềm còn có tính năng tự động trả lời tin nhắn, trong trường hợp bạn không ngồi trước máy và có người chat với bạn.



Yahoo! Friend là sản phẩm của một tác giả Việt Nam, mang tên Truong Duc Do.



Download Yahoo! Friend miễn phí



Sau khi download và tiến hành cài đặt, biểu tượng của phần mềm xuất hiện dưới khay hệ thống. Trong lần sử dụng đầu tiên, bạn kích chuột phải vào biểu tượng chương trình, chọn Exit để thoát phần mềm và kích hoạt trở lại.



Phải thoát và kích hoạt lại cả Yahoo! Friend và YM trước khi sử dụng phần mềm





Tạo ấn tượng bằng các biểu tượng và thông điệp thú vị



Sau khi đăng nhập trở lại vào YM, trên cửa sổ chat của phần mềm, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm nút ‘Special Emoticon’ (nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ chat). Kích vào đây, danh sách các biểu tượng đặc biệt sẽ hiện ra, chia theo từng nhóm chủ đề.

Chọn 1 biểu tượng mà bạn muốn gửi đến bạn chat của mình, lập tức YM sẽ tự động hiển thị và gửi đi nội dung của biểu tượng đặc biệt đó.

‘I love u’ được tạo bằng biểu tượng hoa hồng

Trả lời tự động

Ngoài tính năng gửi những thông điệp độc đáo, Yahoo! Friend còn cung cấp tính năng trả lời tự động.



Chẳng hạn bạn đang sử dụng máy tính, đăng nhập vào YM nhưng có chuyện cần ra ngoài mà chưa thoát khỏi YM, tài khoản vẫn ở trạng thái online. Nếu có một bạn chat nào đó nói chuyện với bạn, Yahoo! Friend sẽ tự động trả lời bạn chat đó và cho biến bạn đã có việc ra ngoài.



Tính năng này tương tự như tính năng hộp thư tự động.



Để sử dụng tính năng này, kích chuột phải vào biểu tượng phần mềm trên khay hệ thống, chọn ‘Plus Service’.



Từ hộp thoại hiện ra, đánh dấu vào tùy chọn ‘Auto Reply’, điền nội dung của lời nhắn vào hộp thoại rồi nhấn OK.

Bây giờ, mỗi khi bạn ra ngoài hoặc đang bận việc mà không thể trả lời những tin nhắn gửi đến từ bạn chat, Yahoo! Friend sẽ thực hiện điều này giúp bạn.



Để bỏ chế độ trả lời tự động, kích chuột phải vào biểu tượng phần mềm trên khay hệ thống, chọn 'Auto Reply', từ hộp thoại tương tự như trên, chọn 'Not Use' rồi nhấn OK.





Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)