Có một thực tế rằng trẻ em học cách sử dụng các thiết bị công nghệ rất nhanh, do đó rất khó để bắt chúng chỉ được sử dụng một phần mềm duy nhất. Vì vậy, nếu lo sợ chúng truy cập vào các trang web độc hại hoặc có nội dung nhạy cảm, bạn có thể áp dụng thủ thuật sau để hạn chế tối đa việc này khi sử dụng iPhone, iPad.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings > General > Restrictions và chuyển nó sang chế độ On, sau đó thiết lập mật khẩu tương ứng nếu là lần đầu tiên sử dụng.

Tiếp theo, bạn hãy đánh dấu chọn vào mục Limit Adult Content để xuất hiện thêm hai mục mới là Always Allow (danh sách các trang web được phép truy cập) và Never Allow (những trang web bị cấm). Để chặn một trang web bất kỳ, bạn hãy kích vào nút Add a Website ở phần Never Allow rồi nhập vào địa chỉ của nó và lưu lại.

Những thiết lập này sẽ áp dụng lên toàn bộ các trình duyệt có trên thiết bị, đồng thời nó cũng ngăn chặn luôn cả các trình duyệt được tích hợp trong ứng dụng (chẳng hạn như trong Facebook và Twitter).

MINH HOÀNG