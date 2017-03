(PLO)- Hiện nay có khá nhiều người bị mất tài khoản Facebook do nhấp vào các liên kết độc hại được bạn bè gửi trên trang Faebook cá nhân. Làm thế nào để phân biệt và hạn chế được vấn đề này?





Chỉ cần dạo sơ một vòng trên Facebook, bạn sẽ thấy có rất nhiều mẩu tin đại loại như "Ủa có phải bạn abc đó không, được lên tivi kìa, sắp trở thành người nổi tiếng rồi nha...", kèm theo đó là một liên kết được ghi bên dưới.

Khi người dùng nhấp vào, ngay lập tức nó sẽ chuyển hướng đến một trang đăng nhập Facebook giả mạo, nếu ai không biết mà điền thông tin vào thì tài khoản sẽ bị người khác chiếm đoạt.

Cách đơn giản nhất để hạn chế là ngăn không cho người khác đăng bài lên trang Facebook cá nhân, đồng thời kiểm duyệt lại toàn bộ nội dung có gắn thẻ bạn trước khi cho phép nó được xuất hiện.

Ngăn không cho người khác đăng bài lên trang Facebook cá nhân

Đầu tiên, bạn hãy vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=timeline , kích vào nút Edit tại mục Who can post on your timeline, sau đó chọn lại thành Only me, tức là chỉ có bạn mới có thể đăng nội dung trên trang Facebook cá nhân.

Kiểm duyệt các tag trước khi nó được xuất hiện

Cách này sẽ giúp bạn tránh được việc bị tag tên vào các trò chơi vớ vẩn hoặc những bức ảnh, video có nội dung không lành mạnh. Cũng tại mục Review post friends tag you in before they appear on your timeline, bạn sửa lại thành Enabled. Thực hiện tương tự cho mục Review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook.

Kể từ bây giờ, sẽ chẳng có ai được phép đăng bài lên trang Facebook cá nhân của bạn. Đối với những nội dung có gắn thẻ (tag), bạn có thể kiểm duyệt lại rồi mới cho nó xuất hiện (Add to Timeline) hoặc lựa chọn bỏ qua (Hide).

MINH HOÀNG