Dexrex hỗ trợ lưu trữ lên mạng các cuộc tán gẫu bằng tin nhắn tức thời (IM) của AOL, ICQ, Jabber, Windows Live, Skype, Yahoo! và Google Talk. Ngoài ra, Dexrex cũng có khả năng bảo quản tin nhắn SMS trên dòng điện thoại Blackberry. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm nhanh chóng các tin nhắn đã lưu.

Lưu trữ tin nhắn IM trên máy tính

Trước hết, bạn truy cập vào https://www.dexrex.com/download/ để tải về các Dexrex Extension 5.038 dành cho phiên bản Windows XP/Vista, Mac và Linux (dung lượng 1,08MB). Bài viết sau đây sẽ minh họa cách dùng Dexrex trên Windows XP.

Bước 1: Khởi động- Sau khi cài đặt thành công, bạn khởi động chương trình từ Start > All Programs > Dexrex > Dexrex Console.

Bước 2: Khai báo trên web- Truy cập vào https://www.dexrex.com và đăng nhập với một trong các tài khoản Yahoo!/MSN/Gmail/Skype hay AOL,... của bạn.

- Bấm vào liên kết My Account > Linked Screennames & Screenname Settings để thêm các tài khoản muốn lưu trữ tin nhắn với Dexrex, đây là công việc quan trọng đầu tiên bạn cần làm. Để lưu lại thiết lập, bạn bấm nút Link Screen Name.

- Tại mục Basic Account Settings, bạn có thể sửa lại các thông tin như tên thật (Real name), múi giờ (Timezone) để thời gian hiển thị trên các tin nhắn lưu được chính xác nhất, địa chỉ email để nhận các thông báo từ Dexrex.

- Nếu sau này bạn muốn xóa đi account Dexrex thì có thể bấm nút Delete tại mục Account Deletion. Thao tác này đồng nghĩa với việc toàn bộ tin nhắn được lưu sẽ bị xóa sạch, bạn nên cân nhắc trước khi bấm nút này!

- Một tính năng khá hay của Dexrex là có thể nhập các tin nhắn cũ được lưu trên máy tính của các trình Chat client như Yahoo! Messenger, Pidgin, AIM6/Lite hay Trillian thông qua tính năng Import. Đối với việc nhập lại các tin nhắn được lưu từ Yahoo! Messenger bạn cần phải chọn chế độ lưu tất cả tin nhắn mới có thể sử dụng được tính năng này (thiết lập bằng cách vào menu Messenger > Preferences > Archive > Chọn vào Yes, save all my messages).

Chú ý: Vì chức năng nhập lại tin nhắn cũ thông qua việc quét ổ cứng để tìm các Archive được viết trên nền Java nên bạn phải tải về và cài Sun Java từ địa chỉ http://www.java.com/getjava/ để sử dụng tính năng này.

Bước 3: Khởi động trình Chat Client- Bây giờ, bạn có thể khởi động các trình chat như Yahoo! Messenger hay Skype để trò chuyện cùng bạn bè. Trong lúc bạn trò chuyện chắc chắn rằng các tin nhắn của cuộc đối thoại sẽ được ghi nhận và lưu lại trên máy chủ của Dexrex. Bạn có thể kiểm tra trạng thái làm việc thông qua thẻ Manage của Dexrex Extensions Console, các tài khoản đang đăng nhập và trò chuyện sẽ có thông báo là Connected/Receiving.

Bước 4: Truy cập để xem lại tin nhắn đã lưu- Để có thể xem lại các tin nhắn đã được Dexrex lưu lại, bạn có thể truy cập vào địa chỉ: https://www.dexrex.com/Browse > đăng nhập. Tại đây, bạn có thể xem lại tin nhắn theo Account, nickname hay lọc tin nhắn theo thời gian thông qua tính năng Quick Filters.

Lưu trữ tin nhắn SMS trên Blackberry

Nếu vô tình xóa đi các tin nhắn quan trọng trên điện thoại thì Dexrex SMS Backup sẽ là vị cứu tinh cho bạn. Cách thức lưu trữ và sắp xếp tất cả tin nhắn gửi/nhận SMS từ BlackBerry cũng tương tự như các trình tin nhắn và bạn cũng chỉ việc đăng nhập với một mật khẩu quản lý trên website của Dexrex để truy xuất và đọc lại các tin nhắn này.

Bạn có thể tải về và cài đặt phần mềm này từ thiết bị Blackberry tại http://www.dexrex.com/mobile/blackberry (phiên bản 3.13). Sau đó, bạn theo trình thuật sĩ hướng dẫn để đăng ký một tài khoản có tên đăng nhập là số điện thoại của bạn và mật khẩu tùy chọn. Để quá trình theo dõi, nhận và lưu SMS vào máy chủ của Dexrex, điện thoại của bạn phải được cài đặt và bật GPRS.

Muốn xem lại những tin nhắn SMS đã được lưu, bạn có thể truy cập vào trang http://www.dexrex.com/MemberHome. Sau đó, đăng nhập với tài khoản số điện thoại đã được đăng ký và bắt đầu duyệt lại những tin nhắn SMS đã được lưu.

Nhận xét: Quá trình cập nhật tin nhắn IM và SMS của Dexrex diễn ra khá nhanh chóng (sau 1 giây), hỗ trợ lưu trữ nhiều mạng chat và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Thử nghiệm với hệ điều hành Windows XP, Yahoo! Messenger, Skype, trình duyệt IE7, Firefox và Blackberry 8320 cho thấy Dexrex hoạt động khá tốt, tin nhắn hiển thị rất đầy đủ và khoa học, dễ dàng tìm kiếm và sàng lọc, cước phí GPRS để lưu 16 SMS có 1.075 ký tự với Dexrex chỉ tốn gần 100 đồng.