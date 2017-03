Nội dung thông tin gửi đến nạn nhân rất giống thật - Ảnh: Softpedia

Email lừa đảo có tiêu đề "New comment on Facebook" (Lời bình mới trên Facebook - PV) mang nội dung thông báo đến người nhận rằng tài khoản Facebook của họ đã bị khóa.



"Tài khoản Facebook của bạn đã bị khóa. Bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Facebook bằng địa chỉ email và mật khẩu cũ đang dùng", nội dung trong email lừa đảo.



Người dùng cả tin làm theo yêu cầu bằng cách click vào liên kết (link) bên trong nội dung email, chuyển đến một website với khung đăng nhập tài khoản Facebook sẽ giao trọn tài khoản Facebook của mình cho tin tặc.



Khi nắm trong tay tài khoản Facebook, tin tặc có thể thực hiện các đợt lừa đảo mới với những mối quan hệ trong danh bạ của nạn nhân. Do đó, khi nhận được email trên, bạn nên xóa ngay lập tức hoặc nếu lỡ đăng nhập qua liên kết giả mạo thì cần thay đổi mật khẩu nhanh chóng.

