Theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT, từ ngày 15-9-2018 đến hết ngày 14-11-2018, các nhà mạng viễn thông sẽ thực hiện chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số. Để đảm bảo việc đăng nhập không bị gián đoạn, bạn đọc có thể áp dụng một số mẹo nhỏ ngay sau đây.

Lưu ý, người dùng chỉ thực hiện việc cập nhật với Google khi số điện thoại của bạn đã được nhà mạng chuyển đổi thành công.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên smartphone hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ https://myaccount.google.com/, đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng. Tiếp theo, bạn bấm vào mục Thông tin cá nhân và bảo mật, kéo xuống bên dưới và tìm đến mục Điện thoại, xóa số cũ và đổi lại bằng số điện thoại mới.



Đổi số điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: MINH HOÀNG

Về cơ bản, số điện thoại cho phép người dùng để khôi phục tài khoản, dễ dàng kết nối với bạn bè, tăng thêm khả năng bảo mật tài khoản… và rất nhiều tính năng hữu ích khác.

Tương tự, nếu đã kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://myaccount.google.com/security, kéo xuống bên dưới và tìm đến mục Xác minh 2 bước, đăng nhập tài khoản khi được yêu cầu. Tại đây sẽ hiển thị các phương thức dùng để nhận mã bảo mật, đơn cử như Google prompt, tin nhắn văn bản, mã dự phòng, ứng dụng Authenticator, khóa bảo mật…

Để nhận được mã bảo mật thông qua tin nhắn, người dùng cần phải đổi lại số điện thoại tại mục Tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại, làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.



Chỉnh sửa số điện thoại để nhận mã xác thực. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên cập nhật lại toàn bộ đầu số trong danh bạ bằng cách cài đặt một trong ba ứng dụng My MobiFone, My Viettel hoặc My VNPT cho smartphone, sau đó, đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tiếp theo, bạn bấm vào mục Đổi danh bạ 11 số sang 10 số và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào ứng dụng bạn đang sử dụng. So với các ứng dụng của bên thứ ba, những phần mềm này chỉ tự động cập nhật các đầu số đã được nhà mạng chuyển đổi chứ không phải tất cả.



Cập nhật lại toàn bộ đầu số trong danh bạ với ứng dụng của nhà mạng. Ảnh: MINH HOÀNG

Hiện tại, một số ngân hàng đã bắt đầu gửi thông báo và gợi ý những phương thức để bạn có thể cập nhật lại số điện thoại ngay tại nhà bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Sacombank, VietinBank, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), ACB (Ngân hàng Á châu)… Đối với một số ngân hàng, người dùng cá nhân chỉ cần soạn tin nhắn đăng ký đổi số điện thoại ngay tại nhà, mọi thứ còn lại ngân hàng sẽ tự thay đổi. Ngược lại, người dùng là tổ chức phải đến trực tiếp các điểm giao dịch để thay đổi lại thông tin. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết “Cách đổi số điện thoại liên kết với ngân hàng ngay tại nhà” tại địa chỉ http://bit.ly/sdt-ngan-hang.

Lưu ý, người dùng chỉ nên thực hiện ngay những điều nói trên khi số điện thoại của bạn đã được nhà mạng chuyển đổi thành công. Bạn cũng không vội quá lo lắng bởi nhà mạng sẽ duy trì cả đầu số cũ và đầu số mới trong vòng 60 ngày.

