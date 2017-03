Cả hai bộ xử lý Core i7 và Core i5 với công nghệ tăng tốc độc quyền Turbo Boost đều có thể nâng hiệu suất máy tính lên thêm 20%, giúp hệ thống hoạt động nhanh hơn và kéo dài thời lượng pin, bằng cách tự động điều chỉnh xung nhịp của từng nhân độc lập cho phù hợp với nhu cầu xử lý.

Bên cạnh đó, mạch điều khiển bộ nhớ tích hợp (integrated memory controller) cũng mới được Intel đưa vào chip, giúp việc trao đổi dữ liệu giữa nhân điện toán và bộ nhớ nhanh hơn so với khi các thành tố nằm tách biệt trên bảng mạch.

Ngoài ra, công nghệ Hyper-Threading cung cấp 2 luồng (thread) trên mỗi nhân, tức là nhân đôi số tác vụ mà một bộ vi xử lý có thể thực thi. Core i7 với công nghệ siêu phân luồng này cho phép máy tính thực hiện nhiều ứng dụng hơn trong khoảng thời gian nhanh hơn. Hệ thống càng có nhiều luồng xử lý dữ liệu thì người dùng càng dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng hơn. Các thao tác chuyển đổi giữa ảnh, phim, âm nhạc và những công việc khác trở nên nhanh hơn bao giờ hết.

Trong một hệ thống máy tính với bộ vi xử lý Core i5, người sử dụng có thể chuyển đổi định dạng ba đoạn phim có độ dài 10 phút để đăng tải lên trang YouTube trong vòng 79 giây - nhanh gấp 3 lần so với chip Pentium Dual Core với thời gian tới gần 4 phút. Core i5 cũng có thể chỉnh sửa ảnh nhanh gấp gần 2 lần so với Pentium Dual Core. Core i5 cũng có thể chuyển đổi hơn 10 bài hát chỉ trong 5 phút nhưng lại tiêu thụ ít điện năng hơn đáng kể so với những dòng vi xử lý trước đó.

Riêng Core i7 nhanh hơn gấp 4 lần Pentium Dual Core khi chạy thử nghiệm một số trò chơi điện tử.

Core i7 và i5 thế hệ mới là những vi xử lý đầu tiên của Intel tích hợp cả một cổng đồ họa 16 làn PCI Express 2 lẫn hệ thống điều khiển bộ nhớ 2 kênh, cho phép tất cả các dữ liệu vào/ra và các chức năng điều khiển được xử lý bằng một chipset Intel P55 Express duy nhất. Những chipset của Intel trước đây đều cần 2 chip riêng biệt. Một giao diện đa phương tiện trực tiếp Direct Media Interface (DMI) mới sẽ kết nối giữa bộ vi xử lý và chipset. Chipset này hỗ trợ 8 cổng PCI Express 2.0 x1 (2,5 GT/giây) nhằm mang lại khả năng hỗ trợ linh hoạt cho các thiết bị. Card đồ họa đôi cũng được hỗ trợ trong một cấu hình “2x8”. Ngoài ra, chipset này cũng hỗ trợ 6 cổng SATA 3 Gb/giây với công nghệ lưu trữ ma trận Intel Matrix Storage, hỗ trợ các cấp độ RAID 0/1/5/10. Có thể được hỗ trợ tới 14 cổng USB 2.0 khi sử dụng USB 2.0 Rate Matching Hub tích hợp trong chipset, cùng với công nghệ âm thanh Intel High Definition Audio. Các chip nói trên cũng là những sản phẩm đầu tiên được hỗ trợ bởi công nghệ đóng gói với chân cắm mới Land Grid Array (LGA) 1156.