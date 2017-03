Thông thường, khi bạn vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản Facebook thì ứng dụng Messenger cũng tạm thời không thể hoạt động. Tuy nhiên, chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng vẫn có thể sử dụng Messenger như bình thường mà không lo bị gián đoạn.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Facebook và chạm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải, kéo xuống phía dưới và chọn Account Settings (Cài đặt tài khoản) > Security (Bảo mật).



Truy cập vào phần Settings trong ứng dụng Facebook. Ảnh: MH

- Bước 2: Tại mục Account (Tài khoản), bạn nhấn Deactivate (Vô hiệu hóa) để tạm thời ngừng sử dụng hoặc xóa tài khoản Facebook.

- Bước 3: Trong hộp thoại xác nhận tiếp theo, người dùng chỉ cần kéo xuống bên dưới rồi đánh dấu chọn vào ô Keep me signed into Messenger (Duy trì trạng thái đăng nhập vào Messenger) trước khi nhấn Deactivate (Vô hiệu hóa) một lần nữa.



Tùy chọn cho phép giữ lại Messenger sau khi xóa Facebook. Ảnh: MH

Vậy là xong, kể từ bây giờ bạn vẫn có thể sử dụng Messenger bình thường ngay cả khi đã xóa tài khoản Facebook. Nếu cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người cùng biết.





MINH HOÀNG