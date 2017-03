Hồi năm 2009, Facebook đã chính thức bổ sung thêm tính năng Like, cho phép người dùng bày tỏ ý thích với những status và hình ảnh của bạn bè thông qua biểu tượng ngón tay cái.

Nếu muốn xem lại những tấm ảnh mà bạn bè vừa thích (thậm chí là của những người nổi tiếng), bạn chỉ cần tận dụng tính năng Graph Search của Facebook và gõ vào vài dòng lệnh đơn giản.

Dưới đây là cách thức thực hiện để xem toàn bộ các bức ảnh mà một người nào đó đã thích trên Facebook.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy gõ vào khung tìm kiếm dòng lệnh photos liked by <tên bạn bè>. Ví dụ photos liked by Mark Zuckerberg rồi nhấn Enter để tìm kiếm.



Nhập dòng lệnh vào khung tìm kiếm. Ảnh: M.HOÀNG

- Bước 2: Nhấp vào nút See more để xem thêm nhiều ảnh hơn. Tất nhiên, người dùng hoàn toàn có thể xem được ảnh mà những người nổi tiếng vừa thích, kể cả các tấm ảnh mà bạn vừa bấm Like xong.



Hiển thị nhanh các tấm ảnh mà bạn bè vừa Like. Ảnh: M.HOÀNG

MINH HOÀNG