4 cách xem Olympic Việt Nam đá Asiad 2018 trên smartphone tại địa chỉ http://bit.ly/asiad-2018-kns hoặc xem trực tiếp trên YouTube tại https://www.youtube.com/watch?v=MAg4dO01ETY .

VPN (virtual private network) là công nghệ mạng riêng ảo, giúp người dùng bảo mật thông tin, tăng tốc truy cập Internet trong trường hợp đứt cáp hoặc xem các nội dung ở những khu vực, quốc gia bị hạn chế. Nhiều người hâm mộ hiện nay không thể xem trực tiếp các trận bóng của đội tuyển U-23 Việt Nam tại Asiad 2018, bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết bên dưới của Kynguyenso.plo.vn để xem mượt mà hơn.

1. Trình duyệt Opera (Windows và macOS)

Opera không cạnh tranh trực tiếp với Chrome, Firefox về mặt tốc độ, thay vào đó hãng phần mềm Na Uy tập trung phát triển nhiều tính năng hữu ích đi kèm như chặn quảng cáo, cookies, tiết kiệm pin và tích hợp tiện ích VPN miễn phí.





Tuy nhiên, để trải nghiệm được đầy đủ tính năng, người dùng nên tải và cài đặt trình duyệt Opera developer (phiên bản dành riêng cho nhà phát triển) tại địa chỉ http://www.opera.com/vi/computer/beta. Để xem bóng đá nhanh hơn, bạn hãy gõ vào thanh địa chỉ dòng lệnh opera://settings, chuyển sang mục Privacy & security > Enable VPN. Lúc này trên thanh địa chỉ sẽ xuất hiện thêm tùy chọn VPN, người dùng chỉ cần kích hoạt và lựa chọn máy chủ tương ứng.





Ngoài ra, bạn cũng nên kích hoạt tùy chọn Block ads and surf the web up to three times faster (chặn quảng cáo), Enable battery saver (tiết kiệm pin) để truy cập Internet nhanh hơn.

2. FlashVPN (http://bit.ly/flashvpn)

FlashVPN là một trong những ứng dụng VPN cơ bản và dễ sử dụng nhất. Với giao diện đơn giản, không yêu cầu cấu hình, dễ dàng lựa chọn được nhiều máy chủ tại Nhật Bản, Anh, Mỹ, đồng thời cho phép người dùng kết nối với mạng riêng ảo chỉ với một cú nhấp chuột duy nhất.





3. OpenVPN Connect (http://bit.ly/openvpn-connect)

OpenVPN Connect là một trong những ứng dụng VPN miễn phí tốt nhất cho Android. Được xây dựng dựa trên mã nguồn mở, cho phép nhiều người cộng tác và sửa chữa. VPN này cũng sử dụng giao thức bảo mật PolarSSL.

Ngoài ra còn rất nhiều ứng dụng VPN khác mà bạn có thể tham khảo như Cloud VPN, Hotspot Shield VPN, SpeedVPN, Zenmate… đa phần đều có sẵn trên Google Play và App Store.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG