IMEI (viết tắt của International Mobile Equipment Identity) là số nhận dạng thiết bị di động quốc tế, dùng để phân biệt từng máy với nhau. Nói cách khác, về nguyên tắc, không thể có hai chiếc điện thoại mang cùng một số IMEI, ngoại trừ đó là smartphone giả.



Do đó, hôm nay Kỷ Nguyên Số sẽ giới thiệu với một số cách đơn giản để bạn tìm lại dãy số IMEI trên cả ba nền tảng Android, iOS và Windows Phone.



Cách 1: Sử dụng trình quay số



Đây là cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được, đầu tiên người dùng chỉ cần mở ứng dụng quay số, bấm *#06# là tự động điện thoại sẽ hiển thị dãy số IMEI. Nếu nó không làm việc, bạn hãy thử lại bằng những giải pháp tiếp theo.







Cách 2: Kiểm tra thông tin trên hộp



Hầu như những chiếc hộp đựng smartphone nào cũng đều có thông tin về dãy số IMEI trên đó. Nếu trong trường hợp đi mua máy, người dùng hãy nhớ kiểm tra lại dãy số IMEI trong máy và IMEI trên hộp xem có trùng nhau không, nếu không thì phần nhiều đây là hàng nhái hoặc hàng trả bảo hành…



Cách 3: Kiểm tra khay SIM hoặc tháo pin



Đây không phải là cách phổ biến, bởi không phải nhà sản xuất điện thoại nào cũng in dãy số IMEI trên khay SIM, tuy nhiên dù sao thì bạn cũng nên kiểm tra nếu những cách trên không hoạt động. Hoặc không thì tháo cục pin trên máy ra là bạn sẽ thấy, nếu thiết bị có hỗ trợ pin rời.



Cách 4: Kiểm tra phần About trên smartphone (Android, iOS và Windows Phone)



Đối với các thiết bị chạy Android, bạn chỉ cần vào Settings > About phone > Status rồi chạm vào mục IMEI information để xem thông tin chi tiết. Tương tự như vậy, nếu đang sử dụng các thiết bị iOS (iPhone, iPad, iPod), bạn hãy vào Settings > General > About > IMEI. Cuối cùng là nền tảng Windows Phone, người dùng cần vào Settings > About và xem dãy số này ở mục IMEI.







MINH HOÀNG