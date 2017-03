Làm thế nào để thoát khỏi các group bị người khác thêm vô trên Facebook, rất đơn giản, đầu tiên bạn chỉ cần nhấp vào liên kết https://www.facebook.com/groups/?category=membership , sau đó kích vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở cuối mỗi nhóm, chọn Leave Group, đánh dấu chọn vào ô Prevent other members from adding you back to this group (ngăn chặn các thành viên khác trong nhóm này thêm bạn trở lại) rồi bấm Leave Group để hoàn tất.

Tương tự vậy, nếu đang sử dụng Facebook trên smartphone, bạn hãy vào phần menu, chạm vào nút See All ở phần Group. Sau đó tiếp tục chọn vào các nhóm cần thoát ra, chạm vào nút More > View Info Group > Leave Group, đừng quên đánh dấu chọn vào ô Prevent other members from adding you back to this group tương tự như trên để ngăn chặn người khác thêm bạn trở lại vào nhóm.

MINH HOÀNG