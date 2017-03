Đồng bộ dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, email… luôn là vấn đề gây đau đầu đối với nhiều người dùng khi đổi mới smartphone. Nếu thiết bị có liên kết với tài khoản Google, tất cả mọi thứ bao gồm mật khẩu, ứng dụng, danh bạ, dấu trang (bookmark), lịch sử lướt web, hình ảnh… sẽ được đồng bộ lên đám mây, nhưng với tin nhắn và nhật ký cuộc gọi thì không.

Hôm nay, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn đọc vài mẹo nhỏ để sao lưu, phục hồi hoặc chuyển toàn bộ tin nhắn, nhật ký cuộc gọi từ điện thoại cũ sang mới dễ dàng, đảm bảo mọi thông tin luôn được liền mạch.



Chuyển tin nhắn, nhật ký cuộc gọi giữa hai thiết bị. Ảnh: MINH HOÀNG

Sao lưu, phục hồi và chuyển tin nhắn từ điện thoại cũ sang mới

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng SMS Backup & Restore cho cả hai thiết bị tại địa chỉ https://goo.gl/Kn4Vp. Lưu ý, cả hai máy phải kết nối cùng một mạng Wi-Fi (không hỗ trợ 3G).

- Bước 2: Tại giao diện chính, bạn nhấp vào mục Transfer > Send from this phone trên thiết bị cũ và Receive on this phone trên thiết bị mới hoặc ngược lại. Tất nhiên, việc này còn phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng.



Chuyển tin nhắn từ điện thoại cũ sang mới dễ dàng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Khi cả hai máy đã tìm thấy nhau, bạn hãy chạm vào tên thiết bị cần nhận tin nhắn. Lúc này phía máy bên kia sẽ nhận được thư mời kết nối, chọn Accept and Restore để đồng ý.

- Bước 4: Ứng dụng sẽ cung cấp hai lựa chọn gồm Transfer texts and call logs from the current state (chuyển tin nhắn và nhật ký cuộc gọi ở thời điểm hiện tại) hoặc Use the most recent backup (sử dụng các bản sao lưu gần nhất). Nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn nên chọn Transfer texts and call logs from the current state. Theo thử nghiệm của người viết, việc chuyển dữ liệu giữa hai máy diễn ra tương đối nhanh.



Chấp nhận kết nối và nhận dữ liệu từ máy cũ. Ảnh: MINH HOÀNG (chụp bằng Asus ZenFone)

- Bước 5: Khi hoàn tất, bạn hãy mở ứng dụng SMS Backup & Restore trên máy nhận tin nhắn và chọn Restore, đánh dấu các mục cần khôi phục gồm Call Logs (nhật ký cuộc gọi) hoặc Text Messages (tin nhắn) và nhấn Restore. Cấp quyền cho phép ứng dụng SMS Backup & Restore trở thành trình nhắn tin mặc định bằng cách nhấn OK. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi lại thiết lập này khi việc phục hồi đã hoàn tất.



Dễ dàng xem trước tin nhắn và nhật ký cuộc gọi ở dạng thô (chưa phục hồi). Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, nếu chỉ cần xem lại, bạn hãy nhấp vào tùy chọn View ngay trên giao diện chính.

Nhìn chung, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể sao lưu, phục hồi hoặc chuyển tin nhắn từ thiết bị cũ sang mới dễ dàng. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG