Thời gian gần đây, các thông tin độc hại trên Facebook lại tiếp tục được phát tán tràn lan thông qua tin nhắn hoặc gửi lên tường, gây không ít khó chịu cho người dùng. Để hạn chế tối đa việc này, bạn có thể áp dụng một số giải pháp đơn giản ngay sau đây:

1) Không cho người khác đăng thông tin lên trang cá nhân

Đây được xem là cách thức đơn giản nhất để hạn chế được việc bị người khác đăng link mã độc, giả mạo, chuyển hướng… lên tường nhà. Chẳng hạn như chiêu trò “được lên truyền hình” mà Kỷ Nguyên Số vừa mới cảnh báo cách đây không lâu.

Để thực hiện việc này, bạn hãy vào Settings > Timeline and Tagging, nhấn Edit tại mục Who can add things to my timeline? và chọn là Only Me.



Không cho người khác đăng lên tường nhà. Ảnh: MH

2) Kích hoạt chế độ duyệt tag

Việc kích hoạt tính năng duyệt tag trước khi bài đăng được phép xuất hiện trên tường nhà cũng là một tuyệt chiêu rất hữu ích. Cũng trong phần Timeline and Tagging bên trên, bạn hãy bấm vào mục Review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook? ở gần cuối và chọn Enabled để kích hoạt.

Khi tính năng này được bật, mỗi khi có ai đó gắn thẻ (tag) bạn thì Facebook sẽ tự động thông báo, sau đó chuyển sang chế độ duyệt, nếu muốn nó hiện lên tường thì chọn Add to timeline, ngược lại là Hide hoặc Remove tag để gỡ tên mình khỏi bài viết.



Kích hoạt chế độ duyệt tag trước khi cho phép nó xuất hiện. Ảnh: MH

3) Không đăng nhập tài khoản Facebook ở các trang web lạ

Nhiều người thường than phiền về việc bị mất tài khoản Facebook sau khi đăng nhập, tuy nhiên đa số các trang đó đều là giả mạo. Mục đích chính của họ là ăn cắp tài khoản của bạn, sau đó bán cho người khác, hoặc thêm ID người dùng vào các công cụ autolike, auto comment để đi spam người khác.



Không đăng nhập tài khoản Facebook ở các trang web lạ. Ảnh: MH

Để hạn chế tối đa tình trạng mất tài khoản, người dùng không đăng nhập tài khoản Facebook ở các trang web lạ, không nhấp vào các liên kết gây tò mò, luôn luôn chú ý đến đường dẫn của trang web. Nếu đã lỡ đăng nhập thì hãy đổi mật khẩu ngay lập tức tại địa chỉ https://goo.gl/FJtI2

4) Hạn chế kết bạn với người lạ

Việc này sẽ phần nào giảm thiểu được việc bạn bị spam, quảng cáo lung tung lên tường nhà. Do đó, khi thấy có một yêu cầu kết bạn từ người lạ, bạn nên xem qua trang cá nhân của họ, nếu thấy chỉ toàn thông tin nhảm nhí, độc hại thì nên từ chối (Delete Request) để tránh phiền phức sau này.



Hạn chế kết bạn với người lạ. Ảnh: MH

5) Kiểm tra các ứng dụng liên kết với Facebook

Để kiểm tra các ứng dụng đang liên kết với tài khoản, người dùng có thể vào Settings > Apps hoặc truy cập trực tiếp địa chỉ https://goo.gl/QtxjG . Nếu thấy cái nào đáng ngờ, bạn hãy nhấp vào dấu “x” để gỡ bỏ hoặc chọn Edit (biểu tượng cây viết chì) để chỉnh sửa lại quyền hạn của ứng dụng (chẳng hạn như không cho xem địa chỉ email, danh sách bạn bè,…)



Gỡ bỏ các ứng dụng đáng ngờ khỏi Facebook. Ảnh: MH

MINH HOÀNG