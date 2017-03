V ừa qua, có khá nhiều tài khoản Facebook cá nhân của những người nổi tiếng bỗng nhiên bị đổi tên thành Vũ Đình Dũng. Vấn đề không phải là bị hack mà nguyên nhân chính là do họ bảo mật kém nên đã để lộ các thông tin cá nhân như số điện thoại, ngày tháng năm sinh, email…

Nhiều tài khoản Facebook bị đổi tên thành Vũ Đình Dũng? - Vũ Đình Dũng có lẽ đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên Facebook hiện nay. Đa số những tài khoản bị đổi tên đều là người nổi tiếng và có lượng người theo dõi rất đông, đơn cử như Gào, Mẹ suri, Như hexi…

Để tránh gặp phải trường hợp trên, bạn đọc có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây:

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=account§ion=email&view



Tránh không cho người khác biết địa chỉ email đăng ký Facebook. Ảnh: MH

- Bước 2: Chọn Add another email or mobile number để thêm email hoặc số điện thoại dự phòng rồi nhấn Add. Lưu ý, bạn nên sử dụng một địa chỉ email hoàn toàn mới để tránh bị người khác dò ra.



Thêm vào một địa chỉ email hoàn toàn mới. Ảnh: MH

- Bước 3: Khi đã hoàn tất, bạn chỉ cần chọn email mới làm địa chỉ mặc định rồi nhấn Save Changes. Sau đó, kích vào nút Remove tại dòng email cũ và lưu lại.

- Bước 4: Hãy chắc chắn rằng tùy chọn Allow friends to include my email address in Download Your Information đã bị vô hiệu hóa.

- Bước 5: Tiếp tục truy cập vào trang Facebook cá nhân, chọn About và chỉnh sửa lại toàn bộ các thông tin như số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh… về chế độ bạn bè (Friends) hoặc chỉ mình tôi (Only me).



Đưa các thông tin cá nhân về chế độ Only me. Ảnh: MH

Choose Files để tải lên 2 bức ảnh chụp chứng minh nhân dân. Cuối cùng nhấn Send và chờ vài ngày để phía Facebook xem xét rồi đổi lại tên cho bạn. Lưu ý: Nếu đã bị người khác đổi tên, bạn có thể truy cập vào https://goo.gl/IIhQF0 , lựa chọn ngôn ngữ và nhập vào họ tên cần đổi lại, sau đó kích vào nútđể tải lên 2 bức ảnh chụp chứng minh nhân dân. Cuối cùng nhấnvà chờ vài ngày để phía Facebook xem xét rồi đổi lại tên cho bạn.



Gửi chứng minh nhân dân lên Facebook để nhờ họ đổi lại tên. Ảnh: MH

Cũng lợi dụng dịp này mà đã có một số người nói rằng họ có thể đổi lại tên cũ với mức giá 3 triệu đồng, hoặc đưa email và mật khẩu để họ đăng nhập vào tài khoản. Tuy nhiên, tất cả đều là lừa đảo, do đó người dùng cần phải thực sự tỉnh táo để tránh bị mất tài khoản oan uổng.





MINH HOÀNG