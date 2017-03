Hiện nay, nguồn sản phẩm MTXT HP Pavilion xuất hiện tại Việt Nam thông qua hai hình thức: Được nhập khẩu chính thức qua các nhà phân phối do HP chỉ định (tại Việt Nam là công ty FPT Distribution); hoặc được nhập khẩu không chính thức qua nhà phân phối mà mang trực tiếp từ nước ngoài về (chủ yếu là Mỹ và các nước châu Âu) hoặc nhập lậu.

Đối với sản phẩm nhập khẩu chính thức: Các sản phẩm MTXT HP Pavilion nhập khẩu qua nhà phân phối FPT đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Đảm bảo là sản phẩm nguyên chiếc mới 100% (không có sản phẩm cũ, sản phẩm tân trang – Refurbished).

- Cấu hình sản phẩm được giữ nguyên trạng như khi xuất xưởng tại nhà máy của HP .

- Nhập khẩu chính thức từ HP khu vực Châu Á Thái Bình Dương (AP), có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nhập khẩu chính hãng HP (CO), chứng nhận chất lượng sản phẩm của HP (CQ).

- Sản phẩm được bảo hành chính thức theo tiêu chuẩn HP trực tiếp tại đơn vị bảo hành được HP ủy quyền là Trung tâm bảo hành FPT.

- Sản phẩm được tham gia đầy đủ các chương trình khuyến mại cũng như hậu mãi do HP Việt Nam, HP khu vực hoặc nhà phân phối FPT Distribution tổ chức.

Dấu hiệu nhận biết:

- Sản phẩm MTXT HP Pavilion chính hãng đều có dán tem chứng thực của nhà phân phối FPT Distribution.

- Sản phẩm được cung cấp phiếu bảo hành của FPT Distribution theo đúng tiêu chuẩn HP (Thay thế linh kiện-Part Replacement).

- Được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sản phẩm sau bán hàng bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ chính hãng HP.

Các sản phẩm MTXT HP Pavilion do FPT phân phối đều có Model như sau:

Model Part Number (PN) Bảo hành HP Pavilion dv3-xxxxTX HP Pavilion dv3-xxxxTU xxxxxPA 1Y HP Pavilion dv4-xxxxTX HP Pavilion dv4-xxxxTU xxxxxPA 1Y HP Pavilion dv6-xxxxTX HP Pavilion dv6-xxxxTU xxxxxPA 1Y HP Pavilion dm3-xxxxTX HP Pavilion dm3-xxxxTU xxxxxPA 1Y HP TouchSmart tm2 -xxxxTX xxxxxPA 1Y

Trong đó: mã TX là dòng máy có bộ xử lý đồ họa riêng biệt, mã TU là dòng máy có bộ xử lý đồ họa tích hợp. TouchSmart là dòng máy có màn hình cảm ứng.

Tem thể hiện thông tin đầy đủ của 1 sản phẩm nhập khẩu chính thức dưới đế máy





Thông tin bảo hành sản phẩm thể hiện rõ ràng thời hạn 1 năm (không phải sản phẩm tân trang) trên website của HP

Thân máy và phụ kiện có dán tem chứng nhận sản phẩm của nhà phân phối FPT

Sản phẩm nhập khẩu không chính thức: Các sản phẩm MTXT HP Pavilion nhập khẩu vào Việt Nam không thông qua nhà phân phối thường có hai loại: Các đơn vị bán hàng trực tiếp từ nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, châu Âu; hoặc nhập lậu (Trung Quốc, Campuchia), hàng xách tay qua đường du lịch.

Các sản phẩm này có thể có những đặc điểm sau:

-Sản phẩm có thể là hàng tân trang (Refurbished) bao gồm: bị khách hàng trả lại, tồn kho, hỏng một số thiết bị đã qua sửa chữa, hàng trưng bày hoặc sản phẩm quá cũ đã hết thời gian bảo hành của hãng.

- Các sản phẩm có thể bị thay đổi cấu hình (nâng cấp hoặc hạ cấp) để đơn vị bán hàng dễ dàng tiêu thụ sản phẩm.

- Có thể không có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của HP, không có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của HP (CQ).

-Các sản phẩm sẽ không được tham gia bất cứ các chương trình Khuyến mại cũng như Hậu mãi nào do HP Việt Nam, HP khu vực hay nhà Phân Phối tổ chức.

- Chế độ bảo hành: Một số model do không được bảo hành theo tiêu chuẩn HP tại Việt Nam nên thường do chính nơi bán hàng thực hiện bảo hành và sẽ không đúng theo các tiêu chuẩn bảo hành quy định của HP; Thay thế không đúng linh kiện; Tự sửa chữa khi có linh kiện bị hỏng và theo phương pháp sửa chữa thủ công. Các model được bảo hành tại HP Việt Nam sẽ có thời gian chờ đợi lâu hơn do không có sẵn linh kiện thay thế vì đây là các model nhập không chính thức vào thị trường Việt Nam.

- Không được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sản phẩm sau bán hàng bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ chính hãng HP.

Dấu hiệu nhận biết hàng HP Pavilion nhập khẩu không chính thức:

- Các sản phẩm cũ hiện đã hết hạn bảo hành bao gồm các model: HP Pavilion dv2000 series, HP Pavilion dv3000 series, HP Pavilion dv6000 series, HP Pavilion dv9000 series, HP Pavilion tx1000 series, HP Pavilion dv4 1100 series, HP Pavilion dv5 1100 series, HP Pavilion dv7 2000 series; Hoặc khách hàng có thể yêu cầu nơi bán cho xem thông tin bảo hành sản phẩm trên Website của HP để biết chính xác.

- Các sản phẩm này thường có mã số sản phẩm như sau :

P/N: xxxxxUS; xxxxxCA, xxxxxFR, …Ví dụ: P/N RY284US Thông thường 2 chữ cái cuối thể hiện xuất xứ của sản phẩm

- Các sản phẩm Refurbished thường có thêm các dấu hiệu nhận biết như sau:

Trên vỏ thùng đựng sản phẩm và bên dưới đế máy đều có dán tem ghi chi tiết mã số hàng hóa (Part Number) với số hiệu như sau:

P/N: xxxxxxxR Ví dụ: P/N RY284PAR Trong đó chữ cái R ở cuối thể hiện viết tắt của từ Refurbished, và đây là sản phẩm đã được tân trang.

Mỗi sản phẩm MTXT HP đều có thông tin bảo hành trên Website của HP. Các sản phẩm Refurbished thì chỉ có thời gian bảo hành là 3 tháng trong khi thời hạn bảo hành thông thường cho hàng mới là 1 năm.

Kiểm tra trong Bios của sản phẩm (nhấn F10 khi máy bật điện nguồn trước khi khởi động HĐH) trong đó sẽ lưu thông in P/N của sản phẩm như hình minh họa:

Thông tin cho thấy rõ chữ cái R thể hiện đây là sản phẩm Refurbished

Đối với các sản phẩm đã bị nơi bán hàng tự ý thay đổi cấu hình thì có thể kiểm tra chính xác trên Website của HP bằng cách điền đúng tên sản phẩm vào mục tìm kiếm để có thông tin sản phẩm chi tiết.

Có thể tóm lược sự khác biệt giữa hàng chính hãng và hàng không chính hãng như bảng sau:

Nhập chính thức Nhập không chính thức Đảm bảo hàng hóa mới 100% Có Không Đảm bảo chế độ bảo hành tiêu chuẩn của HP Có Không Được hưởng lợi từ các chương trình KM và HM của HP Có Không Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp bài bản Có Không

Như vậy có thể thấy lợi thế rõ ràng của sản phẩm nhập khẩu chính thức trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, từ đó đảm bảo sản phẩm hoạt động tốt hơn, an toàn và bền bỉ hơn. Tổng chi phí sở hữu sản phẩm do đó sẽ thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm nhập khẩu không chính thức, mặc dù chi phí ban đầu bỏ ra để mua sản phẩm có thể là cao hơn.

Khách hàng có thể liên hệ với FPT Distribution để tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm này.

Theo T.S (ICTnews)