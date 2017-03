Sau những vụ cháy nổ iPhone liên quan đến dây cáp và củ sạc rởm gần đây, chắc hẳn bạn sẽ muốn biết cách phân biệt đâu là cáp Lightning xịn và đâu là hàng rởm?

Trên website trực tuyến của mình, Apple đang bán cáp Lightning với giá khá đắt là 29 USD. Tại Việt Nam, các hệ thống cửa hàng ủy quyền chính thức của Apple như iCenter, FPT F.Studio và Future Word bán cáp Lightning với giá 640.000 đồng một chiếc. Nếu bạn muốn mua với giá rẻ hơn, nhiều cửa hàng trong nước (không phải cửa hàng ủy quyền chính thức của Apple) đang rao bán cáp Lightning với giá chỉ khoảng 100.000 đến hơn 300.000 đồng.

Mặc dù biết rằng mua cáp Lightning giá rẻ ở các cửa hàng không phải là cửa hàng ủy quyền của Apple thì khả năng cực cao là hàng rởm nhưng chúng tôi vẫn quyết định sắm một chiếc để tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng. Chiếc cáp Lightning rởm chúng tôi mua ở một cửa hàng ở Cầu Giấy, Hà Nội với giá 100.000 đồng.

iPhone chạy iOS 7 sẽ hiện cảnh báo trên sau khi cắm một số loại cáp Lightning không phải chính hãng

Dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ đây không phải là cáp xịn xuất hiện ngay khi cắm vào chiếc iPhone 5s. Cụ thể, sau khi cắm cáp Lightning này vào, chiếc iPhone 5s hiện lên cảnh báo "Cáp hoặc phụ kiện này không được chứng nhận và có thể hoạt động không ổn định với chiếc iPhone này". Đây là tính năng Apple mới cập nhật vào iOS 7 để cảnh báo người dùng rằng họ đang sử dụng phụ kiện không phải chính hãng. Tuy vậy, theo một số trang tin công nghệ phản ánh thì không phải cáp Lightning của bên thứ ba nào cũng hiện lên cảnh báo như vậy.

Nhìn sơ qua, khó xác định cáp Lightning xịn hay rởm

Ngoài cảnh báo trên, bản thân cáp Lightning chính hãng đi kèm chiếc iPhone 5s chúng tôi mua mới (nguyên seal) và chiếc cáp giá rẻ chúng tôi mua về có một số điểm khác biệt có thể nhận ra khá rõ ở phần đầu cáp Lightning, đầu cáp USB và phần chữ hiển thị trên dây cáp.

Đầu cáp Lightning

Nếu nhìn phớt qua, cáp Lightning xịn và nhái trông gần như giống nhau nhưng sự khác biệt nằm ở các chi tiết, rõ rệt nhất là ở phần đầu cáp Lightning. Cụ thể, các mép xung quanh phần nhựa trắng chứa các đường mạch đồng trên cáp chính hãng rất mịn, các đường nét gọn gàng và các góc được bo tròn hơn; còn trên cáp rởm (bên trái) thì các mép này hơi gờ lên và các góc bo không tròn trịa như cáp xịn. Thêm nữa, các mạch đồng trên cáp xịn rất mịn và sắc nét, còn trên cáp rởm thì thô hơn.

Đầu cáp USB

Trên phần đầu cáp USB, phần nhựa trắng gần như giống nhau và khó nhận ra sự khác nhau nếu chỉ nhìn sơ qua. Tương tự như ở đầu cáp Lightning, sự khác biệt nằm ở các chi tiết.

Cáp rởm (bên trái) và cáp xịn (bên phải)

Cụ thể, sự khác biệt rõ rệt nhất là chất liệu miếng kim loại ở đầu cáp USB của cáp xịn sáng và mịn hơn, còn cáp rởm thì miếng kim loại có bề mặt xỉn màu hơn. Điều này có thể là do chất liệu kim loại và quy trình gia công cáp của Apple chất lượng hơn. Các mạch đồng phía bên trong của cáp xịn cũng tươi sáng hơn. Một chi tiết nữa có sự khác biệt khá rõ là biểu tượng cổng USB trên phần nhựa trắng của cáp xịn sắc nét và màu đậm hơn cáp rởm.

Cáp rởm (bên trái) và cáp xịn (bên phải)

Ở mặt bên kia, phần ghép nối của đầu cáp USB trên cáp xin cũng mịn hơn, sờ vào hầu như không có chút gợn tay nào, còn trên cáp rởm thì các đường ghép nối vẫn hơi gờ lên.

Chữ trên dây cáp

Cùng với các chi tiết ở hai đầu cáp, chữ và số seri trên dây cáp cũng là những chi tiết để phân biệt. Các dây cáp Lightning của Apple đều có dòng chữ "Designed by Apple in California, Assembled in China" và sau đó là số seri. Các cáp Lightnigng rởm cũng có dòng chữ và số seri tương tự.

Cáp rởm (bên trên) và cáp xịn (bên dưới)

Tuy vậy, nhìn vào bức ảnh trên, bạn có thể nhận thấy font chữ và mức độ đậm nhạt của chữ in trên hai cáp có sự khác biệt. Trên cáp xịn, font chữ mà Apple sử dụng trông thoáng hơn, to hơn và màu chữ in nhạt hơn so với cáp rởm.

Hy vọng, các thông tin trên có thể giúp bạn đọc nhận biết các dấu hiệu để xác định cáp Lightning mình định mua có phải là cáp chính hãng không. Nếu bạn có nhu cầu mua cáp xịn, lời khuyên của chúng tôi là bạn nên đến những cửa hàng ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam như FPT F.Studio, iCenter và Future World.

(Theo VnReview)