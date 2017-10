Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân, sau đó nhấp vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt) > Security and Login (bảo mật và đăng nhập).





Tại đây sẽ bao gồm danh sách các thiết bị đã từng truy cập vào tài khoản Facebook, nếu thấy xuất hiện thiết bị lạ, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng “…”, chọn Not You? (không phải bạn) hoặc Log out (đăng xuất) và làm theo các bước hướng dẫn để bảo vệ tài khoản.

1. Đổi mật khẩu

Khi đã đăng xuất tài khoản khỏi các thiết bị lạ, người dùng cũng cần thay đổi mật khẩu để tránh lặp lại tình trạng này trong tương lai bằng cách truy cập vào phần Settings (cài đặt) > Security and Login (bảo mật và đăng nhập), kéo xuống bên dưới và chọn Change Password (đổi mật khẩu).





Lưu ý, mật khẩu mạnh phải có độ dài tối thiểu 8 kí tự và bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các kí tự đặc biệt. Khi hoàn tất, bạn hãy tìm đến mục Where You're Logged In (nơi bạn đã đăng nhập) > See more (xem thêm) > Log Out Of All Sessions (đăng xuất khỏi tất cả các phiên).





Nếu quên mật khẩu, bạn có thể khôi phục lại bằng cách truy cập vào https://www.facebook.com/, chọn Forgotten account? (quên tài khoản) và làm theo các bước hướng dẫn, Facebook sẽ gửi mã xác nhận thông qua số điện thoại hoặc email bạn đã dùng đăng kí lúc đầu.





2. Báo cáo Facebook tài khoản bị hack

Nếu vẫn không thể đăng nhập, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/2fJnl, điền đầy đủ thông tin cần thiết vào khung trống gồm địa chỉ email/số điện thoại dùng để đăng nhập (Login email address or mobile phone number) và họ tên đầy đủ trên Facebook (Your full name).





Tiếp theo, bạn cần phải chứng minh được mình là chủ sở hữu bằng cách nhấn Choose Files và tải lên hình ảnh hai mặt của CMND, thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe. Sau đó nhấn Send để gửi khiếu nại đến Facebook, chờ vài ngày để Facebook phản hồi và giải quyết yêu cầu của bạn.





Lưu ý, nếu bị khóa tài khoản vì sử dụng tên giả hoặc biệt danh, bạn chỉ cần truy cập địa chỉ https://goo.gl/S53D28, sau đó thực hiện tương tự như trên.





3. Gỡ bỏ các ứng dụng đáng ngờ

Để loại bỏ các ứng dụng đáng ngờ, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > Apps (ứng dụng), sau đó nhấn vào biểu tượng dấu “x” và chọn Remove để xóa.





Ngoài ra, người dùng cũng nên chỉnh sửa lại quyền hạn của ứng dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng cây viết chì và tắt bớt các quyền hạn không cần thiết.

Hi vọng với những mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn đã giới thiệu bên trên, người dùng có thể lấy lại tài khoản Facebook dễ dàng hơn.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG