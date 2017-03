Trước khi bỏ cuộc, reset lại router, bạn có thể thử những cách sau để lấy lại mật khẩu Wi-Fi.

Đây không phải là cách hack vào mạng Wi-Fi, bạn không thể thực hiện nếu không có quyền truy cập vào mạng trên một thiết bị nào đó.

Trên Windows

Bạn không cần phải dùng ứng dụng nhớ password Wi-Fi trên máy tính dùng HĐH Windows. Ngay cả nếu bạn không có quyền quản trị administrator, bạn vẫn có thể tìm lại mật khẩu. Và cách này chỉ có thể dùng trong chế độ bảo mật cá nhân Personal, bạn không thể áp dụng với mạng công ty như Enterprise network.

1. Dùng máy tính đã kết nối vào mạng. Tìm đến Start > Control Panel > Network and Sharing Centre. Trên Windows 8, bạn có thể ấn Windows key + C, click Search và tìm Network and Sharing.

2. Click Change adapter settings ở trình đơn bên trái.

3. Click chuột phải trên biểu tượng mạng Wi-Fi bạn đang dùng và ấn vào Status.

4. Click Wireless properties.

5. Click the Security tab.

6. Bây giờ bạn sẽ thấy tên của mạng Wi-Fi và mật khẩu đã được mã hóa. Chọn Show characters để xem mật khẩu.

Dùng router

Nếu máy tính của bạn không còn lưu dữ liệu mạng Wi-Fi, bạn đang dùng điện thoại hay máy tính bảng, bạn vẫn có thể tìm lại mật khẩu thông qua router. Bạn cũng có thể kết nối với router bằng dây cáp.

Những bước này thay đổi tùy theo loại router, thay đổi cấu hình sai có thể gây nhiễu loạn, nên bạn cần cẩn thận.

1. Mở trình duyệt trên điện thoại hay tablet, gõ vào địa chỉ của router, thường là http://192.168.1.1. Bạn có thể tìm trong hướng dẫn sử dụng hoặc trang web của hãng sản xuất router.

2. Gõ vào tên người dùng và mật khẩu. Những thông tin này tùy thuộc vào loại router. Với những router của MTNL và Airtel, tên người dùng là “admin” và mật khẩu là "password".

3. Click Internet và click Wireless. Với vài loại router, Wireless có thể là WEP, WPA… hoặc nằm ở Security tab.

Ô nằm cạnh key field là mật khẩu của mạng, thường là chữ số, bạn chỉ cần ghi lại.

Nếu không thể vào mạng bằng bất cứ thiết bị nào, bạn đành phải reset lại router và cấu hình lại toàn bộ mạng. Trừ khi bạn biết cách làm, bằng không bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện việc này.

