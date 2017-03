Ngốn pin nhanh

Không phải chỉ điện thoại Windows Phone 8 là gặp vấn đề này. Chiếc iPhone 5 khi mới ra cũng gặp vấn đề về pin và cần đến một số thủ thuật để khắc phục. Nhìn chung, cách đơn giản và thông dụng nhất để kéo dài thời gian sử dụng pin là bạn cần tắt các kết nối NFC, Wi-Fi, mobile data (3G) trong các trường hợp không cần thiết.

Sau đó, bạn có thể thử gỡ bỏ các ứng dụng như Skype và Facebook. Một số người dùng phản ánh, đây chính là 2 ứng dụng gây hao pin trên Windows Phone 8. Một vài ứng dụng khác cũng được xem là nguồn gốc gây ngốn pin như Nokia Drive, các ứng dụng nhắn tin và nhạc, thậm chí là game. Nokia khuyến cáo người dùng nên tắt ứng dụng bằng cách nhấn phím Back, thay vì để chúng chạy dưới dạng nền. Bạn cũng có thể ngăn chặn những ứng dụng chạy nền bằng cách vào phần Setting > Applications > Background tasks.

Lỗi màn hình đóng băng

Nguyên nhân chính xác của việc màn hình Windows Phone bị đóng băng vẫn chưa được tìm ra, nhưng cách khắc phục vấn đề không có gì khó khăn. Bạn chỉ cần ấn và giữ nút Volume down và nút nguồn trong khoảng 10 giây, điện thoại của bạn sẽ khởi động lại và hoạt động như bình thường.

Kiểm tra các nâng cấp cũng là một cách tốt để bạn ngăn chặn tình trạng này, vì vậy nếu màn hình máy bị đóng băng bạn có thể truy cập Settings > Phone update > check forupdates .

Lỗi tự động chỉnh sáng

Những thiết bị Windows Phone 8 đều có bộ cảm biến ánh sáng được sử dụng để nhận biết môi trường ánh sáng và điều chỉnh độ sáng phù hợp.Nếu như tính năng này không hoạt động bình thường, bạn có thể gặp những vấn đề rắc rối như màn hình tắt ở giữa cuộc gọi hay thiết bị đóng băng.

Một số người dùng cho biết, họ đã khắc phục lỗi này thành công bằng cách bật chế độ tự động điều chỉnh độ sáng trong một môi trường cực tối để cảm biến của máy có thể nhận ra được. Nếu không thành công, bạn chỉ còn cách tắt chế độ tự động điều chỉnh độ sáng màn hình và đặt máy ở chế độ sáng trung bình và chờ đợi bản cập nhật mới của Microsoft.

Lỗi tự khởi động lại

Khi mới được phát hành, những thiết bị Windows Phone 8 liên tục gặp lỗi tự khởi động lại, và phiên bản nâng cấp Portico gần như đã giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn phàn nàn rằng thiết bị của họ vẫn dính lỗi tự động khởi động lại ngay cả khi đã cài đặt nâng cấp này.

Bạn có thể khắc phục bằng cách tắt hoàn toàn máy, sau đó bật lại hoặc tháo pin của máy sau đó lắp lại và khởi động máy. Một lựa chọn khác đó là bạn nên cài lại dữ liệu của nhà sản xuất (factoy reset). Trước đó, cần đảm bảo bạn đã backup dữ liệu bằng cách vào Setting > Backup sau đó chọn App list + settings và chọn Back up now. Tiếp đến bạn vào phần About > Reset your phone và chọn Yes.

Theo Phan Lê - Thúy Nga (VnMedia)