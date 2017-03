Theo trang tin Howtogeek, hai điểm mấu chốt để cải thiện tín hiệu Wi-Fi là tìm một vị trí hợp lý để đặt bộ định tuyến (router) và giảm can nhiễu từ các mạng lưới không dây hoặc các vật dụng gia đình khác.

Vị trí đặt bộ định tuyến

Vị trí đặt bộ định tuyến không dây có thể ảnh hưởng lớn đến vùng phủ sóng và cường độ tín hiệu. Dưới đây là các hướng dẫn cơ bản cách đặt bộ định tuyến để có tín hiệu tốt nhất:

>> Đặt bộ định tuyến ở giữa ngôi nhà. Nếu bạn đặt bộ định tuyến lệch về một phía của ngôi nhà, tín hiệu Wi-Fi sẽ không mạnh khi bạn sử dụng Wi-Fi ở phía bên kia của ngôi nhà.

>> Dựng thẳng ăng-ten của bộ định tuyến. Nhiều loại ăng-ten có thể được điều chỉnh, có thể đặt nó nằm ngang trên về mặt nhưng vị trí lý tưởng là dựng thẳng ăng-ten.

>> Không nên đặt bộ định tuyến trên sàn nhà. Tín hiệu Wi-Fi sẽ tốt hơn nếu đặt bộ định tuyến trên bàn, chứ không phải trên sàn nhà.

>> Bạn cũng nên lưu ý các loại vật liệu xung quanh bộ định tuyến. Chẳng hạn, nếu đặt bộ định tuyến trên một cái bàn bằng kim loại hoặc đối diện với bức tường kim loại sẽ không tốt. Tín hiệu có thể chạy xuyên qua bàn gỗ dễ dàng hơn, trong khi chất liệu kim loại sẽ cản trở tín hiệu.

Ngoài ra, một số vấn đề khác cũng có thể cản trở tín hiệu. Chẳng hạn, nếu có một tấm kim loại đặt giữa máy tính và bộ định tuyến, bạn có thể không nhận được tín hiệu Wi-Fi. Điều tương tự cũng xảy ra với các loại vật dụng đặc khác.

Can nhiễu từ các mạng không dây khác

Can nhiễu từ các mạng không dây khác trong khu vực có thể khiến tín hiệu không dây của bạn gặp vấn đề. Để xác định can nhiễu đến từ đâu, bạn có thể dùng một ứng dụng như Wi-Fi Analyzer For Android. Ứng dụng này sẽ chỉ cho bạn biết các kênh (channel) sóng không dây của các mạng trong phạm vị và khuyến cáo cho bạn mạng lý tưởng nhất, là kênh chưa được nhiều mạng sử dụng. Ứng dụng này cũng cho phép bạn xác định vị trí nào có sóng khỏe nhất và vị trí nào có sóng yếu nhất.

Quá nhiều mạng không dây sử dụng chung kênh sóng có thể gây ra can nhiễu. Để xử lý vấn đề này, bạn có thể thay đổi kênh sóng không dây để xem vấn đề can nhiễu có được cải thiện hay không.

Can nhiễu đến từ các thiết bị gia dụng khác

Một số thiết bị gia dụng có thể gây can nhiễu không dây như điện thoại vô tuyến và lò vi sóng. Tuỳ thuộc vào vị trí đặt bộ định tuyến không dây, thiết bị kết nối của bạn và các thiết bị gia dụng, bạn có thể nhận thấy tín hiệu Wi-Fi bị can nhiễu khi đang dùng lò vi sóng hay điện thoại không dây.

Vấn đề với điện thoại vô tuyến có thể xử lý bằng cách thay thế điện thoại của bạn bằng những loại điện thoại hoạt động trên một tần số khác, như 900 MHz hoặc 1.9 GHz. Điện thoại vô tuyến dùng tần số 2.4 Ghz sẽ gây nhiễu đến các mạng lưới không dây Wi-Fi.

Còn vấn đề với lò vi sóng có thể xử lý bằng cách không đặt lò vi sóng giữa thiết bị định tuyến và thiết bị kết nối. Sắm lò vi sóng mới cũng có thể giúp giải quyết vấn đề, nếu lò vi sóng mới có kết cấu chắn sóng tốt hơn.

Ngoài ra, các thiết bị khác cũng có thể "gây hấn" với tín hiệu Wi-Fi. Chẳng hạn, các thiết bị Bluetooth thế hệ cũ có thể gây nhiễu với các tín hiệu Wi-Fi ở bên cạnh nhưng các thiết bị Bluetooth mới hơn không gây ra vấn đề này.

Bộ khuếch đại, anten và bộ phản xạ

Nếu bạn cần phủ sóng không dây trên phạm vi rộng, vượt xa phạm vi của bộ định tuyến thì bạn có thể mua thêm bộ khuếch đại tín hiệu không dây hoặc lắp thêm ăng-ten để cải thiện vùng sóng hoặc mua thêm thiết bị phản xạ sóng Wi-Fi để truyền tín hiệu không dây này theo một hướng nào đó.

(Theo VnReview)