Yahoo Messenger cung cấp sẵn chức năng ẩn tin nhắn mới để giúp người sử dụng không bị làm phiền bởi người khác, ngay cả khi họ bấm vào biểu tượng Buzz trong cửa sổ chat. Tính năng này sẽ khiến cửa sổ chat ẩn dưới thanh taskbar và những tin nhắn mới sẽ chỉ xuất hiện ở góc phải màn hình máy tính.

Để bật tính năng hữu ích này bạn đăng nhập vào Yahoo Messenger. Tại mục Messenger chọn Preferences hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + P.

Sau khi hộp thoại Preferences xuất hiện bạn chọn tiếp thẻ Messages. Trong khung When I receive a new message, bạn đánh dấu chọn tại mục Minimize the message window to the taskbar” và “Show messages at bottom right of screen”. Sau đó bấm Ok để chương trình bắt đầu thực hiện các cài đặt mới.

Theo Lương Đàm (VnMedia)