Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn vẫn có thể đổi tên nhanh tài khoản Facebook hoặc đọc tin nhắn trên Messenger mà người khác không hề hay biết.

Để đổi tên Facebook, bạn có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://goo.gl/A0eeCb. Nhập đầy đủ thông tin vào các trường tương ứng gồm New first name (tên mới), New middle name (tên đệm) và New last name (họ) cùng lý do thay đổi. Cuối cùng, bạn nhấp vào tùy chọn Choose Files và tải lên ảnh chụp CMND hoặc thẻ căn cước công dân loại mới rồi nhấn Send để gửi đi. Yêu cầu đổi tên sẽ được Facebook xét duyệt trong khoảng 1-2 ngày.





Với Unseen người dùng có thể âm thầm xem các tin nhắn Facebook. Ảnh: M.HOÀNG

Nếu muốn đọc tin nhắn Messenger nhưng không hiển thị đã xem, bạn cần cài đặt tiện ích mở rộng Unseen tại https://goo.gl/JUkluH, nhấn Add to Chrome > Add extension (tương thích trình duyệt Chrome, Opera, Yandex…). Khi hoàn tất, bạn nhấn phải chuột vào biểu tượng của Unseen ở góc phải và chọn Options.

Sau đó, đánh dấu vào ô Block the “seen” feature of the chat (chặn tính năng “đã xem”), Block the typing indicator feature of the chat (không hiển thị dấu ba chấm khi đang gõ tin nhắn trả lời). Kể từ lúc này bạn có thể âm thầm đọc tin nhắn trên Messenger mà người khác không hề hay biết, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm câu trả lời thích hợp.

HOÀNG MINH