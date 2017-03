(PLO)- Dạo gần đây có khá nhiều người than phiền về việc bị mất tài khoản Facebook chỉ một vài phút ngay sau khi vừa đăng nhập để nhận quà tặng, xem video hoặc nạp thẻ cào nhân 10 lần.

T heo đó, trang web mà người dùng đăng nhập thực chất chỉ là một trang giả mạo có giao diện khá giống Facebook. Vì ham rẻ, vì tò mò mà không ít người đã bị tin tặc chiếm đoạt tài khoản, sau đó trở thành công cụ chuyên đi phát tán tin nhắn rác. Để hạn chế tối đa vấn đề này, bạn chỉ cần kích hoạt tính năng mật khẩu hai lớp có sẵn trên Facebook.

Cách khôi phục lại tài khoản Facebook - Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bị mất tài khoản Facebook, chẳng hạn như bị dính virus, đăng nhập vào các trang web giả mạo, chơi các ứng dụng độc hại… Vậy làm thế nào để lấy lại tài khoản khi đã bị hack?



Kích hoạt tính năng mật khẩu hai lớp

Một khi được kích hoạt thì ngoài việc nhập mật khẩu Facebook, bạn còn phải nhập thêm sáu con số bảo mật được gửi đến điện thoại thì mới vào được tài khoản.

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=security

Bước 2: Nhấn Edit (chỉnh sửa) tại mục Login Approvals (xét duyệt đăng nhập) rồi đánh dấu chọn vào ô Require a security code to access my account from unknown browsers (yêu cầu mã bảo mật để truy xuất vào tài khoản từ trình duyệt lạ).

Bước 3: Trong cửa sổ nhỏ vừa hiện ra, nhấn Get Started > Continue để cấu hình.

Bước 4: Nhập vào số điện thoại dùng để nhận mã bảo mật rồi nhấn Continue. Một khi mã bảo mật được gửi đến điện thoại, người dùng chỉ cần lấy nó và điền ngược lại vào Facebook để xác nhận.

Kể từ bây giờ, mỗi khi đăng nhập tài khoản trên các thiết bị hoặc trình duyệt lạ, bạn sẽ được yêu cầu điền thêm mã bảo mật ngoài việc nhập mật khẩu thông thường. Nếu không có điện thoại thì dù cho tin tặc có biết mật khẩu Facebook cũng không thể xâm nhập được.





MINH HOÀNG