Hiện Google đã cung cấp cho người sử dụng tùy chọn bảo mật theo hai lớp (2-step verification). Với tính năng này, bạn sẽ không phải lo đến việc thất thoát dữ liệu bên trong tài khoản Gmail bởi trong quá trình đăng nhập vào hòm thư, bạn cần cung cấp lần lượt mật khẩu và mã số mới có thể sử dụng được.



Do đó nếu bị người khác biết mật khẩu tài khoản của vẫn không thể nào truy xuất vào hộp thư nếu không qua được lớp chứng thực thứ hai này.



Để kích hoạt tính năng 2-step verification, thì trước tiên bạn cần phải đăng nhập vào Gmail.



Bạn click vào mục Accounts settings ở góc phải của hòm thư, sau đó Google sẽ chuyển giao diện đến trang thiết lập chung cho tài khoản Google Accounts.



Tại thẻ Security, mục Using 2-step verification bạn click chọn nút Edit để tiến hành kích hoạt chức năng chứng thực hai lớp.

Sau đó Google sẽ chuyển đến các trang giới thiệu về tính năng bảo mật này. Bạn tiếp tục click See how it works! và Start setup để chuyển sang bước cài đặt mã chứng thực trên thiết bị di động.

Tiếp theo bạn nhập số điện thoại và chọn cách nhận mã chứng thực qua tin nhắn (text messages) hay cuộc gọi thoại (voice call – ở đây bạn sẽ nhận được một cuộc gọi tự động đọc cho bạn mã xác nhận băng tiếng Anh). Bạn nên chọn hình thức SMS và nhấn Send code. Sau vài giây hệ thống sẽ gửi vào điện thoại của bạn mã số đăng ký.

Bạn tiếp tục dùng mã số này để nhập vào ô trống trong phần Type the code you receive in the phone message, and click Verify. Cuối cùng bạn nhấn Verify để xác nhận sử dụng số điện thoại di động trên để nhận mã chứng thực đăng nhập từ Google.



Sau bước này bạn có thể yên tâm vì hòm thư Gmail của mình đã được trang bị 2 tầng bảo vệ.

(Theo VnMedia/How to Greek)