Thường thì những bức ảnh bạn đăng lên Facebook bằng máy tính sẽ tự động bị thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 960 px là cao nhất. Làm thế nào để có thể vượt qua được những hạn chế này?

Video hướng dẫn thực hiện:

Rất đơn giản, đầu tiên bạn cần phải cài đặt thêm phần mềm Photoshop, nếu chưa có thì hãy tải về phiên bản “mì ăn liền” Photoshop CS5 Portable tại địa chỉ https://goo.gl/GtDoxr (dung lượng 153 MB, tương thích Windows).

Sau khi đã giải nén xong, bạn nhấn phải chuột vào tập tin Photoshop.exe và chọn Properties, chuyển sang thẻ Compatibility, đánh dấu vào ô Run this program in compatibility mode for rồi chọn Windows XP (Service Pack 3), sau đó nhấn OK để lưu lại rồi mở Photoshop như bình thường.

Bây giờ, bạn hãy mở các tấm hình cần đăng lên Facebook bằng Photoshop, chọn vào menu Edit > Convert to Profile, tại mục Profile bạn chọn lại là Working RGB – sRGB IEC61966-2.1 rồi bấm OK để lưu lại. (Lưu ý, thao tác này chỉ làm một lần duy nhất và những lần sau không cần thực hiện lại).

Tiếp tục nhấn vào menu Image > Image Size, thay đổi ô Resolution thành 72 trước, sau đó chọn đơn vị là Pixels rồi sửa kích thước chiều rộng (Width) là 720 px, 960 px hoặc 2048 px (tùy vào bức ảnh của bạn) và kích thước chiều cao sẽ tự thay đổi theo, sau đó nhấn OK để hoàn tất.

Cuối cùng, bạn chọn File > Save as để lưu lại tấm hình này dưới định dạng JPEG hoặc PNG rồi đăng ảnh lên Facebook như bình thường, lúc này độ phân giải sẽ được giữ nguyên mà không hề bị thu nhỏ lại.

MINH HOÀNG