Khi muốn truy cập Internet, bạn cần phải kết nối WiFi, đăng kí các gói data của nhà mạng hoặc sử dụng SIM 4G riêng biệt. Tùy vào nhu cầu mà người dùng nên chọn cho mình giải pháp phù hợp.

Ví dụ, nếu smartphone chỉ hỗ trợ một SIM, người dùng cần đăng kí các gói data của nhà mạng như MIMAX70 (70.000 đồng được 3 GB data/tháng), V90 (90.000 đồng sẽ có 2 GB data/ngày) hay gói data 25Y (25.000 đồng sẽ có 2,5 GB data/tháng), MT7 (7.000 đồng/ngày được 1,2 GB dùng đến 24 giờ ngày đăng ký), VT100 (2.500 đồng/ngày bạn sẽ được 550 SMS và cước gọi nội mạng sẽ giảm còn 200 đồng/phút)…

Lưu ý, ưu đãi cho từng thuê bao là riêng biệt, do đó, người dùng nên chủ động cài đặt các ứng dụng như My Viettel, My VinaPhone và My MobiFone trên App Store hoặc Google Play để nhận ưu đãi. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết Cách chọn gói cước 4G giá rẻ dung lượng ‘khủng’ tại địa chỉ http://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/cach-chon-goi-cuoc-4g-gia-re-dung-luong-khung-761446.html.





Ngược lại, nếu điện thoại có hỗ trợ hai SIM, người dùng nên mua SIM 4G riêng biệt để tiết kiệm chi phí. Theo ghi nhận, giá SIM 4G trên thị trường hiện dao động trong khoảng từ 150.000 - 500.000 đồng tùy dung lượng. Cá biệt, có những trang web bán SIM 4G với giá chỉ bằng một nửa so với cửa hàng của nhà mạng.

Vì sao nhiều nơi lại bán SIM 4G khá rẻ, chất lượng SIM này liệu có đảm bảo không? Đây là câu hỏi được khá nhiều người đặt ra khi mua SIM 4G. Thông thường, các trang thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee sẽ trợ giá cho sản phẩm, chính vì vậy, giá SIM 4G bán tại các trang này sẽ rẻ hơn bên ngoài. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn những nơi bán uy tín để tránh mua nhầm SIM đã được kích hoạt từ lâu (không đủ 12 tháng) hoặc dễ bị khóa SIM.



SIM 4G nguyên năm đang là lựa chọn được nhiều người sử dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Được ra mắt vào đầu năm 2018, Thánh SIM của Vietnamobile đã nhanh chóng thu hút được nhiều người dùng, bởi các ưu đãi khủng như miễn phí 4 GB data/ngày chỉ với 20.000 đồng duy trì hằng tháng, miễn phí gọi nội mạng (cho các cuộc gọi dưới 30 phút, áp dụng tại 23 tỉnh/thành) và cước phí gọi ngoại mạng chỉ 680 đồng/phút. Thánh SIM 4G Vietnamobile hiện đang được bán với mức giá dao động trong khoảng từ 25.000 - 40.000 đồng/SIM. Lưu ý, những ai đang sử dụng Thánh SIM 3G sẽ không thể sử dụng mạng 4G mà phải đến cửa hàng Vietnamobile để đổi SIM hoặc mua SIM mới.



SIM 4G Vietnamobile có mức giá rẻ nhất nhưng tốc độ tương đối thấp. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, người dùng cũng có thể mua SIM 4G Viettel D500 (4 GB/tháng) hoặc D900 (7 GB/tháng), sử dụng suốt một năm không cần nạp tiền với mức dao động trong khoảng từ 200.000 - 500.000 đồng. Tương tự, SIM 4G MobiFone trọn gói một năm hiện tại đang được bán với mức giá 300.000 - 350.000 đồng/SIM. Nếu nhu cầu truy cập Internet cao, bạn có thể chọn SIM 4G cung cấp 1, 2 hoặc 3 GB/ngày với giá lần lượt là 90.000, 120.000 và 150.000 đồng/tháng. Vị chi mỗi ngày chúng ta chỉ mất khoảng 3.000 - 5.000 đồng cho 1 - 3 GB data/ngày.

Xét về mặt chi phí, việc sử dụng SIM 4G data riêng giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí so với các gói data có sẵn của nhà mạng. Tuy nhiên, việc thường xuyên bật 3/4G trên smartphone sẽ khiến thiết bị nhanh hết pin hơn. Do đó, cách tốt nhất để vừa tiết kiệm chi phí và tiết kiệm pin là sử dụng cục phát 4G riêng biệt. Trên thị trường hiện có rất nhiều cục phát 4G giá rẻ với mức giá dao động 1-2 triệu đồng, tất cả đều hỗ trợ cả hai băng tần 4G tại thị trường Việt Nam.



Viettel có trạm phủ sóng 4G khắp cả nước nên bạn có thể truy cập mạng mọi lúc mọi nơi. Ảnh: MINH HOÀNG

MINH HOÀNG