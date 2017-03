Máy in ảnh dần trở nên thân thuộc với người dùng

Máy in ảnh khác hẳn với máy in phun tiêu chuẩn bởi nó có nhiều cấp độ tiêu chuẩn khác nhau. Máy có 2 loại cấp độ: chuyên dụng và “cận” chuyên dụng.

Máy chuyên dụng có kích thước nhỏ, giới hạn kích thước giấy tối đa là 2 - 7 inch. Những máy in này tương đối nhỏ, có thể cầm tay để di chuyển ở nhiều nơi và đặc biệt là rất dễ sử dụng. Trong khi đó, mẫu máy “cận” chuyên nghiệp hướng đến các nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Chúng cung cấp đầu ra chuyên nghiệp, thông thường kích thước nó làm việc có thể lên đến 13-19 inch với tùy mức độ mà cho kết quả khác nhau. Nhưng cả 2 loại đều có điểm chung là tập trung vào việc in các bức ảnh in.

Dưới đây là những vấn đề giúp bạn dễ dàng lựa chọn một máy in ảnh sao cho đúng nhất:

* Bạn chỉ cần một máy in ảnh hoặc cái gì đó nhiều hơn?

Một số máy in ảnh chuyên dụng có thêm các chức năng vượt ngoài việc in ấn. Phổ biến là trang bị menu với các công cụ chỉnh sửa cơ bản để cắt một hình, loại bỏ mắt đỏ. Một vài thêm lựa chọn chỉnh sửa nhiều ảnh, thậm chí còn trang bị một màn hình cảm ứng để bạn dễ dàng cung cấp các lệnh làm việc. Một số cũng bao gồm bộ nhớ đủ để lưu trữ hàng trăm bức ảnh, vì vậy tốc độ in sẽ nhanh và dễ dàng hơn so với kết nối qua máy ảnh. Và cuối cùng, một số trang bị các tiện ích như khung ảnh cho hình thêm phần đẹp hơn.

Còn máy cận chuyên dụng không cung cấp các thành phần phụ như máy chuyên dụng, nhưng nó có khả năng in tài liệu theo chuẩn kinh doanh. Một số khó khăn trong việc in ấn tiêu chuẩn văn phòng, nhất là khi người dùng phải chuyển đổi hộp mực nếu thay đổi các loại giấy in.

* Bạn có làm việc với ảnh trắng đen?

Khi mua máy, bạn nên xem xét có thực sự cần in màu bởi vì máy in ảnh tuy có khả năng in trắng đen nhưng nhiều loại xử lý không tốt. Các lỗi phổ biến nhất là sắc thái không trung thực. Nếu in những bức ảnh trắng đen, bạn sẽ cần phải kiểm tra chất lượng hình ảnh trắng đen bên ngoài chất lượng màu sắc của máy in ảnh.

* Kích cỡ máy in sao cho phù hợp?

Máy in ảnh chuyên dụng có kích thước từ nhỏ cho đến vừa đủ đẻ bỏ trong một chiếc túi để đáp ứng nhu cầu in ấn thường xuyên. Và nếu vậy, bạn cần để ý đến lượng pin của máy. Cùng với đó là số lượng giấy in mà bạn cần mang đi để phục vụ công tác in mọi nơi.

Máy in cận chuyên hầu hết lớn hơn các máy in phun tiêu chuẩn bởi chúng thường được thiết kế để in các cỡ giấy 13-19 inch, cũng như trong một số trường hợp là các biểu ngữ có kích thước thay đổi. Nếu bạn khó khăn trong việc in ấn những trang nhỏ trên những dòng máy cận chuyên thì bạn có thể chọn phương pháp mua loại giấy cuộn có khả năng cắt kích thước ảnh bất kỳ lúc nào khi kích thước nó vừa đủ.

* Bạn cần kết nối nào để in ảnh?

Nói rộng ra, hầu hết các máy in ảnh chuyên dụng có thể in từ máy tính qua kết nối USB, nhưng chúng thực sự ít được dùng đến khi in ảnh. Hầu hết sử dụng cổng kết nối PictBridge để có thể in trực tiếp từ máy ảnh và thẻ nhớ. Một vài sản phẩm in từ bộ nhớ trong, nhưng bạn cần phải chuyển đến các tập tin vào bộ nhớ của máy, do đó bạn cần phải tìm ra những kết nối cần để chuyển bức ảnh vào máy in. Cuối cùng, một số có thể kết nối bằng Bluetooth để in từ điện thoại di động và thiết bị Bluetooth khác.

PictBridge cho phép in ảnh trực tiếp từ máy ảnh

Các tùy chọn cho máy in ảnh chuyên dụng gần như khá giống đối với việc chọn máy in văn phòng tiêu chuẩn. Một số mô hình cung cấp kết nối USB duy nhất, trong khi có những mẫu cung cấp thêm một cổng USB thứ hai để chia sẻ giữa hai máy tính, hoặc kết nối Internet để chia sẻ dễ dàng trên mạng. Rất ít các mô hình cung cấp kết nối PictBridge hoặc lựa chọn khác bởi vì hầu hết nó được sử dụng để in tại gia thông qua các chương trình chỉnh sửa ảnh trên máy tính mình.

* Mức độ chất lượng ảnh

Với máy in ảnh chuyên dụng, hầu hết sử dụng cách thức in phun hoặc it nhiệt. Một công nghệ mới hơn gọi là ZINK hiện đang hạn chế trên các mẫu in 2 đến 4 inch bởi nếu in ở chất lượng cao hơn thì chất lượng in thấp hơn. Do đó, điều quan trọng là bạn cần quan tâm đến chất lượng đầu ra của máy in sao cho phù hợp.

Theo định nghĩa, bất kỳ máy in ảnh cận chuyên cho chất lượng đầu ra phù hợp cho một bản in, tuy nhiên bạn cần chắc chắn kiểm tra đầu ra trước khi mua.

Cũng cần lưu ý rằng, các loại giấy bạn sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt trong hiệu quả tổng thể của một ảnh in, do đó yêu cầu về giấy in cũng rất đáng quan tâm. Hầu hết các nhà sản xuất cung cấp một loại giấy in ảnh gần như chuyên dụng cho mẫu máy in ảnh đó. Trong nhiều trường hợp, bạn cũng có thể nhận được những tập giấy màu đi kèm nhưng với giá tiền bạn bỏ ra nhiều hơn.

Cuối cùng, hai vấn đề khác cũng cần quan tâm đó là vấn đề về chất lượng hình ảnh: tuổi thọ cao. Hình ảnh in cần chống thống và chống trầy xước và thậm chí là bạc màu sau khi tiếp xúc với không khí.

* Tốc độ bạn cần là bao nhiêu?

Đừng quá lo lắng về tốc độ. Đối với hình ảnh, chất lượng vẫn là điều quan trọng nhất, và ngay cả những máy in tốc độ chậm nhất hiện nay thì cũng chỉ mất khoảng 2 phút cho một tấm ảnh 4x6 inch. Hãy lưu ý, tốc độ làm việc thường chậm hơn so với thông số kỹ thuật của các máy in, nó phụ thuộc nhiều vào nguồn in của bạn.

* Chu kỳ làm việc của máy in cần thiết?

Bạn cũng cần tìm hiểu về nhiệm vụ hàng tháng của máy in (tối đa bao nhiêu trang/tháng) và chu kỳ làm việc của bạn, hãy chắc chắn rằng năng lực của máy lớn hơn chu kì làm việc của bạn. Bạn có thể xem thông tin tại các cửa hàng bán lẻ hoặc từ trên mạng.

Theo Thúy Chinh (TTO)