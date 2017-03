Không giống các tựa game khác, Pokémon Go đòi hỏi người chơi phải di chuyển liên tục, chính sự khác biệt này đã tạo nên cơn sốt săn pokemon như hiện nay, đẩy giá trị vốn hóa của nhà phát triển Nintendo lên mốc 42,5 tỉ USD, vượt mặt cả ông lớn Sony (40 tỉ USD).

Nhiều người cho biết họ thường mất tập trung khi cứ phải dán mắt vào màn hình smartphone. Cũng chính vì điều này mà không ít người đã bị giật điện thoại, gặp tai nạn xe cộ hay thậm chí là đi lạc vào các khu quân sự bị cấm…

Để hạn chế các tai nạn kể trên, bạn có thể áp dụng thủ thuật sau đây để chơi Pokémon Go ngay trên máy tính và không cần phải đi ra đường.

Cài đặt trình giả lập để chơi Pokémon Go tại nhà





- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào http://en.bignox.com/pokemongo/, kéo xuống bên dưới và nhấp vào liên kết Try out Pokémon Go for PC, Download Pokémon Go Android APK để tải về máy ảo và file cài đặt game dưới dạng APK.



Cài đặt trình giả lập Nox trên Windows. Ảnh: M.HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, bạn nhấp vào file nox_setup.exe để cài đặt trình giả lập trên máy tính. Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần khởi động ứng dụng Nox, ngay lập tức chương trình sẽ tự động phát hiện ra tập tin cài đặt Pokémon Go dưới dạng file APK. Lưu ý, nếu không thấy, bạn chỉ cần kéo thả file APK vào giao diện chính của Nox để cài đặt.

- Bước 3: Các bước thiết lập ban đầu tương tự như khi bạn chơi trên smartphone, người dùng phải đăng nhập, tạo nhân vật, thay đổi trang phục tùy ý và bắt đầu.



Sửa lỗi không phát hiện được tín hiệu GPS. Ảnh: M.HOÀNG

- Bước 4: Nếu ứng dụng báo lỗi GPS signal not found, bạn hãy chạm vào biểu tượng GPS ở thanh công cụ dọc bên cạnh phải. Sau đó, nhập tên thành phố tương ứng (ví dụ như Ho Chi Minh) vào khung tìm kiếm rồi nhấn Seach, một khi đã xác định đúng vị trí trên bản đồ, bạn chỉ cần tắt đi và bắt đầu chơi.

- Bước 5: Để di chuyển, bạn hãy sử dụng các phím W, A, S và D trên bàn phím. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể thay đổi lại thông qua các tùy chọn ở bên cạnh phải.



Săn bắt pokemon trên máy tính không khác gì smartphone. Ảnh: M.HOÀNG

- Bước 6: Nếu cảm thấy trình giả lập hơi bị giật, người dùng chỉ cần vào mục Settings của Nox để cấp thêm dung lượng RAM bằng cách chuyển sang chế độ High, bật tùy chọn Root và kích hoạt Virtualization Technology (công nghệ ảo hóa) trong BIOS để tăng tốc.

Theo thử nghiệm của người viết, việc di chuyển và săn bắt Pokémon Go không có gì khác biệt so với cách chơi trên smartphone. Đặc biệt, bạn chỉ cần ngồi một chỗ để chơi và không cần di chuyển, tránh được các tai nạn đáng tiếc.

MINH HOÀNG