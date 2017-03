Theo các nghiên cứu thì có 67% máy tính tại Việt Nam bị nhiễm các phần mềm độc hại và gần 50% số người dùng Internet gặp phải những mối đe dọa online hàng ngày, đơn cử như bị lừa vào các trang web đăng nhập Facebook giả, lừa đảo ăn cắp tài khoản ngân hàng, spam link, bán hàng kém chất lượng hay hiển thị những quảng cáo rác.

SBRO Safe Browsing là một tiện ích mới dành riêng cho trình duyệt Chrome, được phát triển từ hồi mùa hè năm 2015 và đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng đặc biệt trong lĩnh vực an ninh trực tuyến.



Cài đặt SBRO Safe Browsing để lướt Facebook an toàn hơn. Ảnh: MH

Để cài đặt phần mở rộng này, đầu tiên, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/uIlzka và nhấn Add to Chrome.

Thường thì đa phần chúng ta đều hay tò mò và nhấp vào các liên kết bài viết được “giựt tít”. Tất nhiên, đó chỉ là những liên kết giả mạo và dẫn dụ người dùng sang một trang đăng nhập giả hoặc yêu cầu bạn cài đặt thêm các tiện ích mở rộng rất nguy hiểm hiện nay như Buz.

Những liên kết giả mạo, dẫn dụ người dùng đăng nhập Facebook. Ảnh: MH

Khi gặp phải các trường hợp này, ngay lập tức SBRO sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng biết được mà né. Và bạn chỉ cần bấm Back to safety để quay ngược lại an toàn, đừng cố đăng nhập hoặc Allow Once (cho phép một lần) mà bị mất tài khoản Facebook oan uổng.

Thêm vào đó, đôi khi những đoạn mã độc này còn có khả năng thu thập tất cả thông tin tài khoản được lưu trên trình duyệt như Gmail, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng… gây ra nhiều hệ lụy không đáng có.



Chặn các pop-up quảng cáo phiền toái trên video. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, SBRO Safe Browsing còn có khả năng chặn trực tiếp các liên kết độc hại ngay trên Facebook, các trang web giả mạo người nổi tiếng để đánh lừa người dùng.

Khi xem video trên YouTube, người dùng cũng thường xuyên gặp phải tình trạng bị các pop-up quảng cáo che mất hình video, bấm xóa đi thường rất mất thời gian và hay bấm nhầm. Tuy nhiên, với SBRO Safe Browsing thì mọi việc sẽ được giải quyết gọn gàng, mang đến cho bạn một trải nghiệm rất sướng khi xài Facebook, xem video YouTube hoặc lướt web...



SBRO Safe Browsing sẽ cảnh báo khi vào các trang web giả mạo. Ảnh: MH

Chính vì sự rộng lớn và phổ biến của Internet nên rất khó để kiểm soát được những mặt “tốt” và “xấu” của các thông tin được đưa lên mạng. Trong khi chúng ta lên mạng để làm việc, giao lưu và theo đuổi những ước mơ thì những tội phạm mạng lên mạng để hưởng lợi trên sự lừa gạt những người khác.

Vừa qua, SBRO cũng đã trao giải cuộc thi “Thử thách an ninh mạng” cho 12 bạn xuất sắc, đồng thời khách mời bà Tưng cũng chia sẻ về những thách thức, những mặt trái của mạng xã hội khi trở thành người nổi tiếng. Điển hình là có hàng loạt fanpage giả được tạo ra, đưa những thông tin không chính xác, dẫn dụ người dùng đăng nhập Facebook để ăn cắp tài khoản, gửi thư rác…

MINH HOÀNG