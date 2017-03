Tính năng mới của Google hoạt động như thế nào?

Khi sử dụng Gmail, bạn có thể thấy tính năng gửi email qua Google+. Khi nhập tên/địa chỉ người trong lúc soạn thảo email mới, bạn sẽ nhận ra rằng Gmail cho phép bạn gửi email tới tất cả những người có tên trong danh sách liên lạc và cả những người bạn theo dõi trên Google+.

Tính năng này có thể khá hữu ích nếu như bạn muốn liên lạc với một người nào đó mà bạn thích trên Google+. Song, ngược lại, bất kì ai giờ cũng có thể gửi mail thẳng tới Gmail của bạn, miễn là họ theo dõi bạn trên Google+.

Gmail sẽ không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho người gửi (Google+ sẽ làm trung gian để gửi mail). Tuy vậy, tính năng mới này quả là quá đáng sợ đối với những người muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình. Giờ đây, những địa chỉ quảng cáo chỉ cần theo dõi bạn trên Google+ là có thể liên lạc trực tiếp với bạn và gửi email rác cho bạn. Với nhiều người, Gmail được sử dụng cho mục đích công việc, nhưng nếu phải đón nhận thêm nhiều email từ Google+ thì chắc chắn sẽ khiến họ khó chịu.

Tắt tính năng gửi mail gián tiếp qua Google+

Thật may mắn, Google đã không hề giấu diếm tính năng này. Vào ngày 10/1, Google đã gửi email tới địa chỉ Gmail của người dùng thông báo về tính năng gửi mail mới nói trên. Theo email hướng dẫn của Google, bạn có thể tắt tính năng gửi mail này trong mục Cài đặt của Gmail. Kéo xuống mục Gửi email qua Google+(Email via Google+). Trong mục Ai có thể gửi email cho bạn thông qua tiểu sử của bạn trên Google+?, (Who can email you via your Google+ profile), chọn mức giới hạn mà bạn mong muốn. Tốt nhất, hãy chọn "Không ai cả" ("No one") để tránh cho Gmail bị ảnh hưởng bởi Google+.

Màn hình cài đặt tiếng Việt

Màn hình cài đặt tiếng Anh

Hoặc, bạn cũng có thể chuyển thành "Vòng kết nối", tức là những người bạn đã cùng "đặt vòng" trên Google+. Bạn cũng có thể mở chuyển sang "Vòng kết nối mở rộng", tức là những người bạn đang theo dõi và cả vòng kết nối của họ. Cuối cùng, chọn Lưu thay đổi ở cuối màn hình để lưu tùy chỉnh của mình.

(Theo VnReview)