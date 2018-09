Dưới đây là danh sách các thiết bị được cập nhật lên iOS 12 (bao gồm cả iPhone 5S, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013):

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

Iphone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPod Touch thế hệ thứ 6

iPad 9,7 inch mới

iPad Pro 12,9 inch

iPad Pro 9.7 inch

iPad Pro 10,5 inch

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPad 5

iPad 6

1. Sao lưu dữ liệu trên iPhone, iPad

Để đảm bảo mọi thứ luôn được an toàn, người dùng nên tiến hành sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone, iPad bằng cách kết nối thiết bị vào máy tính (Windows hoặc macOS) và mở phần mềm iTunes. Nếu chưa có, người dùng có thể cài đặt iTunes tại địa chỉ http://bit.ly/itunes-sw.





Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng thiết bị ở góc trên bên trái, chọn This Computer > Back Up Now. Để tăng thêm phần bảo mật, người dùng chỉ cần đánh dấu chọn vào ô Encrypt iPhone backup. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, dữ liệu y tế, thiết bị HomeKit và thông tin đăng nhập cũng sẽ được sao lưu.





Khi hoàn tất, bạn hãy bấm vào thanh menu trên iTunes và chọn Preferences > Devices. Nhấp phải chuột lên bản sao lưu khi nãy và chọn Archive để đảm bảo bản sao lưu này không bị xóa hoặc ghi đè.

2. Cách tải và cài đặt iOS 12

Để có thể trải nghiệm trước iOS 12 trước khi Apple phát hành, bạn hãy mở trình duyệt Safari trên iPhone, iPad và truy cập vào địa chỉ http://beta.apple.com/ và nhấn Sign Up.





Tiếp theo, bạn đăng nhập bằng Apple ID tương ứng và chấp nhận các điều khoản của chương trình. Chuyển sang thẻ iOS, kéo xuống bên dưới và chọn enroll your iOS device để đăng kí tham gia trải nghiệm trước các phiên bản mới.

Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn hãy kéo xuống bên dưới và chọn Download Profile (tải xuống hồ sơ) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất, khởi động lại thiết bị để áp dụng các thay đổi.





Cuối cùng, người dùng chỉ cần vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (cập nhật phần mềm). Lưu ý, dung lượng bản cập nhật sẽ tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Về cơ bản, phiên bản GM gần như tương đương với bản Final nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về hiệu suất. Khi Apple ra mắt bản phiên bản mới, thiết bị sẽ được tự động cập nhật khi kết nối mạng.





Sau khi kết thúc lễ ra mắt, nhiều khả năng iPhone XR, XS, XS Max sẽ chính thức bán ra tại Việt Nam khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 với giá bán dự kiến từ 21,9 triệu đồng. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết Lộ giá bán iPhone XR, XS và XS Max tại Việt Nam tại http://bit.ly/gia-ban-iphone-moi.

MINH HOÀNG