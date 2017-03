(PLO)- Tính năng Windows To Go giúp người dùng có thể cài đặt một hệ điều hành Windows hoàn chỉnh lên USB hay đĩa cứng gắn ngoài.

Nhưng hạn chế là tính năng này chỉ có trên phiên bản Enterprise. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng các phiên bản Windows 8/8.1/10 khác, bạn vẫn có thể làm được điều này dễ dàng theo các bước hướng dẫn bên dưới.

1. Những công cụ cần có

- Một ổ USB hay ổ cứng di động có dung lượng tối thiểu là 16 GB. Để có được tốc độ nhanh bạn nên sử dụng các ổ đĩa USB 3.0. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các ổ USB có chứng nhận Windows To Go Certified Drives từ Microsoft (32 GB) để có tốc độ cao và bảo hành chu đáo.

- Đĩa hoặc file ISO của Windows 8/8.1/10 tương ứng.

- Tải về công cụ GImageX tại địa chỉ (https://www.autoitscript.com/site/autoit-tools/gimagex/). Ứng dụng này sẽ cho phép bạn làm việc với các tập tin WIM trên bộ cài đặt Windows và tạo ra một đĩa Windows To Go mà không cần đến công cụ chính thức của Microsoft.

2. Tạo đĩa cài đặt Windows To Go

Đầu tiên, bạn tìm đến file install.wim trong đĩa cài đặt hay file ISO của Windows 8/8.1/10 với đường dẫn là X:\sources\install.wim, trong đó X là kí tự ổ đĩa.

Tiếp theo bạn khởi động công cụ GImageX, chạy phiên bản phù hợp với hệ điều hành Windows 32 hay 64 bit. Chuyển qua thẻ Apply, ở phần Source bạn duyệt đến đường dẫn chứa file install.wim phía trên. Ở ô Destination, chọn ổ đĩa gắn ngoài bạn muốn cài đặt Windows To Go. Nhấn nút Apply và GImageX sẽ tự động cài đặt file Install.wim vào ổ USB. Bạn đợi quá trình hoàn tất, khoảng 15 phút.

3. Thiết lập đĩa và tạo menu khởi động

Bạn sẽ cần active phân vùng Windows To Go để máy tính có thể khởi động ổ đĩa này khi bạn chọn trong danh sách thiết bị gắn ngoài. Bạn vào Disk Management bằng cách vào Run gõ diskmgmt.msc và nhấn Enter. Nhấn phải chuột vào phân vùng bạn đã tạo đĩa Windows To Go, chọn Mark Partition as Active.

Tiếp theo, bạn tạo ra các mục khởi động thích hợp trên menu khởi động của đĩa Windows To Go. Đầu tiên, bạn nhấn tổ hợp phím Windows key + X, gõ cmd và chọn Command Prompt (Admin). Kế đến, chạy cả hai lệnh sau đây để chuyển sang ổ đĩa Windows To Go, trong đó X là ký tự ổ đĩa.

X:

cd Windows\system32

Bạn chạy dòng lệnh bcdboot.exe X:\Windows /s X: /f ALL và thay X bằng ký tự ổ đĩa tương ứng. Theo Microsoft, dòng lệnh này sẽ tạo ra các mục khởi động trên ổ USB gồm các file hỗ trợ cả BIOS truyền thống và UEFI.

Cuối cùng, bạn khởi động ổ đĩa Windows To Go và tiến hành vài bước thiết lập cơ bản. Phiên bản Windows To Go này hoạt động giống hệ điều hành Windows thông thường nhưng cũng có vài điểm khác biệt như:

+ Đĩa cứng trên máy tính sẽ bị vô hiệu hóa để hạn chế việc mất mát dữ liệu khi sử dụng Windows To Go, đồng nghĩa bạn chỉ có thể chứa dữ liệu trên chính ổ chứa hệ điều hành đã cài đặt.

+ Không có Hibernate.

+ Không có tính năng Refresh hay Reset hệ điều hành.

TIỂU MINH