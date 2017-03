lần đầu tiên được giới thiệu vào ngày 4/4 vừa qua và đã chính thức có mặt trên kho ứng dụng Google Play. Đây là chuỗi các ứng dụng cho phép tích hợp sâu Facebook vào bên trong nền tảng Android, để có thể theo dõi mọi cập nhật mới nhất trên Facebook ở mọi nơi trên bất kỳ ứng dụng nào.Tuy nhiên, hiện tại, bên cạnh chiếc smartphone HTC First, Facebook chỉ mới hỗ trợ các thiết bị bao gồm HTC One X, HTC One X+, Galaxy S III và Galaxy Note II. Facebook cho biết Galaxy S4 và HTC One sẽ sớm được hỗ trợ trong tương lai gần.Nếu sở hữu một trong các thiết bị kể trên, người dùng có thể truy cập và cài đặt Facebook Home từ kho ứng dụng Google Play tại đây