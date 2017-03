Ngay cả với những người thất vọng nhất về iPhone 5S cũng vẫn có chút rung động với sự kiện chiếc iPhone mới nhất của Apple vừa ra mắt. Sự khôn khéo của Apple là hãng đã khoác cho iPhone 5S một "chiếc áo mới" trên một thân hình về cơ bản vẫn là iPhone 5 ra mắt từ năm ngoái.

Dưới đây là mọi thứ bạn cần làm để iPhone 5 cũng chẳng khác gì iPhone 5S là mấy.

1. Nâng cấp lên iOS 7

IPhone 5S thì đã được cài sẵn iOS 7, nhưng từ 18/9, người dùng cũng có thể cài đặt hệ điều hành này cho iPhone 5. Và như vậy, giao diện iPhone 5 đã chẳng còn gì khác iPhone 5S.

iPhone 5 cũng có thể cài iOS 7 từ 18/9 này. Ảnh: Apple

2. Tăng tốc

Thành thật mà nói, iPhone 5 không hề chậm, chip A6 vẫn đủ sức đảm đương những nhiệm vụ của nó. Một năm trước, Apple giới thiệu về sức mạnh của A6, chẳng lẽ sự xuất hiện của A7 lại khiến nó chạy chậm hơn?

Vài cách để tăng tốc độ iPhone 5 mà tác giả Donald Bell của CNET từng gợi ý như:

- Vào Settings> General> Usage và loại bỏ những ứng dụng không cần thiết.

- Làm sạch trình duyệt: Settings > Safari và click vào 2 nút xoá lịch sử và dữ liệu rồi khởi động lại máy.

- Reset hệ thống: Settings > General> Reset và lựa chọn Reset All Settings (đừng sợ, nó không xoá bất kì nội dung nào trên điện thoại). Không chọn Erase all Content and Settings. Bạn sẽ nhận được 2 cảnh báo sau đó máy tự khởi động lại.

- Làm sạch lại nút Home.

(Mặc dù những lời khuyên này của Donald Bell nhắm đến những chiếc iPhone 4/4S nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị với iPhone 5).

3. Nâng cấp hình ảnh

iPhone 5S có sự nâng cấp về camera, với một cảm biến lớn hơn hứa hẹn sẽ chụp được những bức ảnh thiếu sáng tốt hơn và một đèn flesh 2 tông màu sẽ cải thiện độ chính xác của màu sắc.

Bạn không thể cải thiện phần quang học của iPhone 5 nhưng bạn có thể sử dụng các ứng dụng để có được kết quả tương tự. Ứng dụng Cortex Camera là một ví dụ. Nó giúp chụp ảnh thiếu sáng mà không bị nhiễu.

Ứng dụng Cortex Camera giúp iPhone 5 chụp hình trong điều kiện thiếu sáng. (Ảnh: Screenshot by Matt Elliott/CNET)

Còn nếu bạn vẫn cảm thấy ghen tị với iPhone 5S về chế độ chụp và quay chậm hãy bình tĩnh. Các ứng dụng như SloPro hoàn toàn có thể làm được việc tương tự đó với tất cả các phiên bản iPhone.

Các tính năng thế này được hỗ trợ bởi phần mềm và dường như Apple chỉ việc tích hợp chúng vào iOS 7 mà thôi.

4. Vỏ màu vàng

Ba màu iPhone 5S mới rất sắc nét, đặc biệt là phiên bản màu vàng champagne. Nếu đó là màu sắc bạn thích, bạn dễ dàng làm điều đó với iPhone 5 tại các cửa hàng độ iPhone bằng kim loại hoặc sợi cacbon.

Thậm chí là cả một lớp mạ vàng cũng chẳng có gì là khó.

5. Giả máy quét vân tay

Touch ID đúng là một điều mới mẻ. Nhưng bạn cũng biết rằng, tất cả các iPhone đều có quét vân tay được tích hợp trên màn hình? Đó là sự thật. Bạn có thể mở chế độ đặc biệt này bằng cách cài đặt ứng dụng Mood Finger Scan. (iPhone 5S lại không thể làm được điều này, nó chỉ áp dụng cho những iPhone đời cũ hơn).

Ứng dụng Mood Finger Scan khiến iPhone 5 cũng như có máy quét vân tay. (Ảnh: Indigo Penguin Limited)

Những gợi ý nâng cấp này có thể khiến bạn hài lòng hoặc không. Nhưng dù sao với iPhone 5, bạn cũng chẳng thấy kém cạnh so với 5S là mấy.

Theo Hải Phong (VNN / CNET)