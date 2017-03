(PL)- Dạo gần đây có khá nhiều người dùng Facebook than phiền về tình trạng thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, bình luận sau khi vừa kết bạn hoặc theo dõi một người nào đó trên Facebook. Làm thế nào để giải quyết tình trạng trên?

Mặc định, khi bạn theo dõi hoặc kết bạn với một người nào đó trên Facebook, tự động những thông tin này sẽ được hiển thị ngay trên News Feed, điều này đồng nghĩa với việc bạn bè, người thân của bạn đều có thể thấy. Nếu cảm thấy khó chịu và mất đi tính riêng tư, người dùng có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để khắc phục.





Người dùng có thể ẩn việc hiển thị kết bạn một cách đơn giản. Ảnh: TB

Đầu tiên, bạn hãy truy cập trang Facebook cá nhân và chọn vào mục Friends (bạn bè). Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng bút chì ở góc phải và chọn Edit Privacy (chỉnh sửa quyền riêng tư). Tại đây sẽ có ba mục gồm: Who can see your friends list? (Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn), Who can see the people and lists you follow? (Ai có thể nhìn thấy những người và danh sách mà bạn theo dõi) và cuối cùng là Who can see your followers on your Timeline? (Ai có thể xem số lượng người theo dõi trên trang cá nhân của bạn?).

Ứng với mỗi mục, bạn có thể thay đổi lựa chọn từ Public (mọi người) thành Friends (bạn bè), Only Me (chỉ mình tôi) hoặc Custom (tùy chỉnh). Để bảo mật thông tin, người dùng nên chuyển cả ba mục trên về Only Me, điều này đồng nghĩa với việc khi bạn theo dõi hoặc kết bạn với một người nào đó, Facebook sẽ không hiển thị lên News Feed.

MINH HOÀNG