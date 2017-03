Danh sách các trò chơi hay nhất trên hệ điều hành Android theo đánh giá của Google có một số tựa game quen thuộc như Shadowgun: Deadzone hay Need For Speed: Most Wanted.

Bard's Tale là thể loại game phiêu lưu nhập vai. Người chơi đóng vai nhân vật Bard đi tiêu diệt quái vật và giải cứu thế giới. Game này yêu cầu cấu hình tối thiểu là CPU tốc độ 1 GHz trở lên, chip đồ hoạ Andreno 205 hoặc Tegra 2 hoặc PowerVR SGX 540 hoặc Mali 400 trở lên. Dung lượng bộ nhớ trong của máy cần là 1,7 GB. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Với game nhập vai Nun Attack, bạn sẽ có cơ hội "biến" thành các "Ma Seour" để chiến đấu với quái vật dưới địa ngục như người sói, thây ma. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Nếu ham thích những game vui nhộn kiểu "kẻ cắp gặp bà già", bạn có thể thử sức với game Granny Smith. Trò chơi này nói về cuộc trua đuổi vui nhộn giữa nhân vật chính Granny Smith và kẻ ăn trộm táo. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Zoo Keeper Battle thực chất là game xếp hình. Tuy nhiên, đây không phải là trò chơi giải đố thông thường. Nhiệm vụ của bạn là phải ăn càng nhiều điểm càng tốt để "tung chưởng" chống lại kẻ thù. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Devil's Attorney là game chiến thuật. Nhiệm vụ của bạn là phải giúp cho luật sư Max McMann giải phóng được các khách hàng của mình và sử dụng số tiền kiếm được để mua phụ kiện, đồ nội thất trang hoàng cho căn hộ đang sinh sống. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Strikefleet Omega là game chiến thuật giả tưởng. Người chơi có nhiệm vụ là phải điều khiển các phi thuyền vượt qua các chướng ngại vật và kẻ thù nhằm giúp cho các nhân vật chính tìm được "trùm" Hive Queen. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Với Funky Smugglers, bạn sẽ được đóng vai nhân viên kiểm tra tại sân bay. Nhiệm vụ của bạn là phải "lột sạch" các vật dụng cấm mà bọn buôn lậu giấu trong người để mang lên máy bay. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Showdowgun: Deadzone được coi là một trong những game "ăn khách" nhất trên Android. Người chơi phải điều khiển nhân vật tiêu diệt bọn khủng bố bằng đủ loại súng và phương tiện. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Need For Speed: Most Wanted là game đua xe đã quá quen thuộc với nhiều người dùng máy tính, smartphone hay máy tính bảng. Trò chơi này được đánh giá cao bởi các hiệu ứng đồ hoạ đẹp mắt. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Với game Hamlet, người chơi có thể tự hoá thân thành hoàng tử Hamlet trong câu chuyện của Shakespeare và tham gia vào hàng loạt câu đố và thử thách hóc búa. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Subway Surfers có cách chơi đơn giản. Bạn chỉ cần điều khiển nhân vật chính trượt ván sao cho cậu bé tránh được các đoàn tàu hoả và ăn được càng nhiều đồng tiền trên đường càng tốt. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Naught là game phiêu lưu kinh dị. Bạn có nhiệm vụ là đưa nhân vật chính thoát khỏi mọi tình huống khi đang phiêu lưu tại thế giới ngầm với đầy cạm bẫy và không gian luôn biến đổi khôn lường. Để tải ứng dụng, bấm vào đây. Theo Thanh Tùng (VNE)