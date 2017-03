Không đơn giản là bởi Yahoo!360 vốn là dịch vụ quá thân thiết với giới blogger Việt. Chính vì thế, họ đã bỏ ra nhiều tâm huyết trong thời gian qua cho các bài viết của mình, và có thể nói với những “hot blog” thì lượng bài viết, comment ở mức không lồ. Không blogger nào muốn mất đi các bài viết, dù chỉ là một bài, hoặc một comment. Chính vì thế, tiêu chí đầu tiên mà các blogger lựa chọn ở các giải pháp thay thế là nó phải hỗ trợ việc “chuyển nhà” một cách đầy đủ nhất. Tiêu chí tiếp theo chính là việc “chuyển nhà” phải thuận tiện, ít mất nhiều công sức nhất.

Dựa trên các tiêu chí trên, chúng tôi sẽ đưa ra một danh sách các dịch vụ blog “hot” nhất hiện nay (có cả dịch vụ blog Việt) để các bạn lựa chọn. Trong số các blog này, bạn sẽ bắt gặp những tên tuổi khá nổi tiếng nhưng không hẳn đã thích hợp với bạn. Tốt nhất là bạn hãy căn cứ vào những đặc điểm của chúng, rồi xác định yêu cầu cụ thể của bạn là gì để tìm ra một dịch vụ blog thích hợp nhất. Ngoài nhu cầu “chuyển nhà”, khi chọn lựa blog bạn cần xác định thêm là đối tượng đọc blog của bạn là ai, và bạn định cung cấp những nội dung gì trên blog đó, để từ đó bạn có thể phân loại và có sự lựa chọn đúng đắn nhất.

1. Blogger (http://www.blogger.com)

Tại sao chúng tôi lại đưa Blogger vào đầu danh sách? Thật dễ hiểu vì đây là “cây đa cây đề” trong “làng blog” trước đây và hiện nay. Cái tên “Blogger” chính là từ để chỉ những người viết blog (blogger), và nó được coi là nền tảng gốc giúp cho khái niệm blog trở nên thông dụng như hiện nay. Ưu thế lớn nhất của Blogger.com chính là sự đơn giản, vận hành nhẹ và có nhiều tính năng phụ. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa HTML, thay đổi tùy ý các theme, bổ sung nhiều tiện ích nhỏ…, và nói chung Blogger.com trao cho bạn nhiều cơ hội sáng tạo hơn so với các dịch vụ blog khác.

2. Facebook (http://www.facebook.com)

Thời gian gần đây Facebook nổi lên như một mạng xã hội toàn năng và thu hút sự chú ý đông đảo của người dùng. Ngoài chức năng là mạng xã hội, dịch vụ blog của Facebook cũng được đánh giá khá cao ở sự đơn giản và nhanh. Dịch vụ này được coi là một trong những lựa chọn hàng đầu của “cư dân” Yahoo!360 trong bối cảnh cộng đồng Facebook tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh và mở rộng.

Tuy nhiên, Facebook vẫn có nhiều điểm yếu mà các blogger nên chú ý, đó là nó không hỗ trợ mã HTML, không hỗ trợ chèn video và nhạc – 3 trong số các yếu tố được coi là khá quan trọng với các blogger hiện nay. Lời khuyên cho bạn: nếu chỉ định viết blog cho …vui thì chọn Facebook còn được; còn nếu có ý định trở thành một blogger chuyên nghiệp thì Facebook không phải là lựa chọn hợp lý. Facebook thiếu mất các công cụ giúp trí tưởng tượng của bạn bay xa hơn khi trang trí và tùy biến “ngôi nhà” của mình.

3. Wordpress (http://wordpress.com/)

Cũng giống như Blogger.com, Worldpress (WP) là một dịch vụ blog lâu đời và có tiếng tăm. Chính vì vậy, cộng đồng sử dụng WP thuộc loại đông nhất thế giới hiện nay. Tất cả những gì bạn cần về blog đều có trên WP. Có những thứ mà các blog khác không có thì có thể tìm thấy trên WP. Ngoài ra, ưu điểm của WP còn nằm ở sự thuận tiện và vận hành nhẹ nhàng. WP là dạng mã nguồn mở nên bất cứ ai cũng tự mình viết nên các plug-in hay những công cụ riêng theo ý thích.

4. Opera (http://my.opera.com)

Trước hết cần phải nói rằng nếu bạn là người theo trường phái “nghệ thuật”, muốn trang trí thật đẹp cho blog của mình thì Opera chính là lựa chọn hàng đầu. Opera hỗ trợ mã HTML, có đầy đủ phím tắt, chia sẻ ảnh và video khá dễ dàng, và có giao diện thân thiện với người dùng. Thế nhưng, tuy có mặt từ năm 2001 và là một trong những dịch vụ blog đầu tiên mà người dùng Việt Nam tiếp cận nhưng cộng đồng sử dụng Opera hiện nay không phải nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do Opera đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về Web, đặc biệt là CSS. Chính vì thế, Opera chỉ thực sự thích hợp và hữu ích cho những người dùng nào có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế Web (đa số các blogger Việt không thuộc dạng này), còn nếu không bạn nên chọn cho mình một dịch vụ blog khác.

5. Multiply (http://multiply.com)

Tuy nghe xa lạ với người dùng Việt Nam nhưng đã có một số lượng không nhỏ các blogger Việt “nghiên cứu” dịch vụ blog này. Sở dĩ như vậy là bởi Multiply có vô số các tính năng tiện lợi cho người dùng, nhất là Yahoo!360. Một trong số những tính năng đó là khả năng “nhập” toàn bộ blog (kể cả những blog có lượng bài viết và comment lớn) chỉ trong… vài phút. Ngoài ra, Multiply còn giữ màu sắc, kích thước, kiểu chữ và các bức ảnh trong bài viết.

6. Yahoo 360 Plus (http://vn.blog.yahoo.com)

Được giới thiệu với cộng đồng blogger Việt hồi giữa tháng 4/2008, giờ đây Yahoo Việt Nam chính thức khuyến nghị người dùng nên chuyển sang dịch vụ này. Yahoo Việt Nam cũng đồng thời khẳng định Yahoo! 360plus sẽ là bản thay thế chính thức dành cho blogger Việt. Trên thực tế, Yahoo! 360 Plus chỉ dành cho người Việt Nam với giao diện tiếng Việt với các tính năng cơ bản được cho là chuyến tiếp từ Yahoo 360 sang. Yahoo! 360 Plus cũng được cho là “Việt hóa” từ blog của Yahoo tại Hồng Kông nên đôi khi còn sót lại các ký tự chữ Hán (do Việt hóa không kỹ).

Tuy có thêm một số tính năng mới như cho phép upload trực tiếp album ảnh vào entry, sử dụng các biểu tượng cảm xúc, đồng nhất trong việc sử dụng font chữ (chỉ dùng Unicode - Uni F8), nhưng Yahoo! 360 Plus vẫn còn khá nhiều hạn chế. Cụ thể là nó không nhập được toàn bộ hình ảnh chèn trong các entry của Yahoo! 360 sang "nhà mới". Ngoài ra, đôi khi Yahoo! 360 Plus gặp phải tình trạng lỗi truy cập khiến cho toàn bộ trang web trắng trơn.