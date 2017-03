Nếu mở hòm thư trên máy tính ở thư viện, sân bay, quán cafe, nhà bạn... mà quên không thoát, người dùng vẫn có thể sign-out từ xa. Cuối Gmail có dòng "Last activity on your account", bấm vào "Details" kiểm tra tài khoản đã được đăng nhập ở đâu, trên địa chỉ IP nào, vào thời gian nào và chọn "Sign out all other sessions" để thoát từ xa.

Để tránh bị spam cả chục e-mail trong cuộc trao đổi giữa một nhóm (reply all), người dùng có thể bật nút Smart Mute trong mục Gmail Labs. Khi đó, e-mail mới sẽ chỉ xuất hiện trong hòm thư của bạn nếu địa chỉ e-mail của bạn nằm ở vị trí "To", "Cc" hoặc bạn là người nhận duy nhất.

Nếu đi vắng và không thể truy cập hòm thư, bạn có thể sử dụng tính năng trả lời tự động trong Gmail. Để kích hoạt, vào Mail Settings, chọn mục General, bấm Vacation Responder On ở gần cuối trang, chọn thời gian, viết thông điệp và bấm Save Changes.

Người sử dụng có thể thực hiện nhanh một số thao tác như bấm c để soạn e-mail mới, bấm dấu / để tìm kiếm... sau khi vào mục Mail Settings và bật "Keyboard shortcuts on". (Tham khảo danh sách các phím tắt cho Gmail).

Bạn có thể cho phép người khác đọc thư của mình bằng cách vào Mail Settings, chọn Accounts and Import và nhập địa chỉ hòm thư người kia. Nếu đồng ý, họ có thể đọc và trả lời thư giúp bạn ngay trên tài khoản của họ.

Khi đang chat trong Gmail, các cuộc nói chuyện sẽ được tự động lưu lại. Nếu không muốn lưu một đoạn hội thoại nào đó, bạn chỉ cần chọn "Off the record" bằng cách bấm vào menu Action.

Người sử dụng Gmail nên kích hoạt công cụ hữu ích là "Undo" trong Gmail Labs để phòng trường hợp nhỡ tay bấm nút Send (Gửi) khi chưa viết xong e-mail hoặc cảm thấy hối hận ngay khi gửi. Hệ thống sẽ báo là e-mail đang được gửi đi và bạn có muốn Cancel (Hủy) không. Ngay cả khi e-mail đã được chuyển đến hòm thư người nhận, bạn vẫn có thể lấy lại (Undo) trong thời gian vài giây.

