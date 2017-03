Nhưng đôi khi màn hình hiển thị lại không được như mong muốn làm bạn gặp khó khăn khi làm việc với nó. Cụ thể như phông chữ bị nhòe; độ phân giải, độ sáng, độ tương phản không ổn định hay do một số nguyên nhân khác.

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể làm theo bốn bước sau đây để có được hình ảnh đẹp nhất trên màn hình LCD.

Cài đặt trình điều khiển (drivers) cho màn hình: Mặc dù màn hình LCD là thiết bị được thiết kế cắm vào và hoạt động được ngay (plug and play), nhưng để có được chất lượng hình ảnh tốt nhất bạn nên cài đặt trình điều khiển. Bạn có thể nhận được đĩa cài đặt miễn phí từ nhà cung cấp thiết bị hoặc có thể tìm thấy chương trình cài đặt từ mạng.

Lựa chọn độ phân giải chuẩn: Mỗi màn hình LCD khi thiết kế sẽ có một độ phân giải chuẩn đi kèm với nó. Chọn lựa để sử dụng đúng độ phân giải chuẩn này, bạn sẽ có kết quả hiển thị hình ảnh tốt hơn các độ phân giải khác. Nếu không thể chọn được độ phân giải mong muốn, bạn phải nghĩ đến việc nâng cấp trình điều khiển đồ họa của mình.

Bật chức năng Clear-Type: Chức năng này làm mịn phông chữ màn hình giúp cho văn bản nhìn một cách trơn tru và dễ đọc. Nhấp chuột phải lên vùng trống của màn hình chọn Properties, trong cửa sổ Display Properties chọn thẻ Appearance - Effects. Tiếp theo bạn đánh dấu chọn vào ô Use the following method to smooth edges of screen fonts, rồi nhấp vào khung bên dưới chọn Clear-Type. Nhấn nút OK để áp dụng tùy chỉnh này.

Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản: Bạn đặt mốc quy định cho hai tùy chỉnh này là 50%, sau đó bạn chỉnh tăng hoặc giảm chúng để có được hình ảnh hiển thị tốt nhất theo ý mình, rõ đẹp nhất mà không bị quá chói gây hại mắt.