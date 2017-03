Dung lượng: 43,5MB.

Chương trình hỗ trợ bạn cách thức hóa giải mật khẩu cho các trường hợp sau: Recover File Password (cố gắng dò tìm mật khẩu file thông qua tự điển,…), Recover Internet and Network Passwords (phục hồi mật khẩu từ tài khoản mail, tài khoản kết nối mạng hay từ các dịch vụ web), Reset Windows Administrator Password (reset mật khẩu Windows), Recover Hard Disk Passwords (phục hồi lại các khóa hoặc mật khẩu bảo vệ từ các chương trình Bitlocker hay TrueCrypt).

Passware Kit Enterprise 10

1. Recover File Password:

Chức năng này giúp bạn khôi phục và tìm lại mật khẩu của tài liệu Office đã quên. Để sử dụng, bạn kích chọn mục Recover File Password, chọn tài liệu cần tìm lại mật khẩu.

Ở màn hình tiếp theo, bạn chọn Run Wizard để đơn giản hóa các thao tác thực hiện (nếu muốn sử dụng các tùy chọn nâng cao, bạn có thể dùng đề mục Use Predefined Settings và Advanded: Customize Settings). Tiếp theo bạn lựa chọn các gợi nhớ liên quan đến mật khẩu cần tìm như: One dictionary word (mật khẩu chỉ chứa một từ), More than one dictionary word (mật khẩu là những từ ghép), One or more dictionary words combined with letters, numbers, or symbols (mật khẩu là sự kết hợp giữa chữ, số và các kí tự đặc biệt), Non-dictionaty, but similar to an English word (mật khẩu là những từ tương tự như tiếng Anh), Other (mật khẩu không thuộc những dạng trên) và I know nothing about the password (nếu bạn không nhớ dạng mật khẩu đó là gì). Sau cùng, bạn nhấn Next và làm theo các bước hướng dẫn của chương trình để bắt đầu quá trình tìm kiếm.

2. Recover Internet and Network Passwords:

Chức năng này cho phép bạn tìm lại mật khẩu đăng nhập email bằng Microsoft Outlook (Email Passwords), mật khẩu trên các website (Internet Passwords) và mật khẩu của các kết nối VPN hoặc Dial-up trong máy tính (Network Passwords). Để tìm một mật khẩu nào đó bạn chỉ việc nhấn chọn các đề mục tương ứng, việc còn lại chương trình sẽ tự động dò tìm cho bạn.

3. Reset Windows Administrator Password:

Tương tự như các công cụ reset mật khẩu khác, công cụ này giúp bạn khôi phục lại mật khẩu của bất cứ tài khoản nào trên máy tính (kể cả tài khoản administrator trên Domain và máy cục bộ). Đối với việc khôi phục mật khẩu administrator trên Domain, bạn phải thực hiện trên máy Domain Controller. Chương trình sẽ tạo một đĩa Boot từ CD để khôi phục lại mật khẩu và yêu cầu bạn phải có đĩa cài đặt Windows.

Đầu tiên, bạn chọn chức năng Reset Windows Administrator Password, sau đó cho đĩa Windows XP vào ổ đọc.Tại nút Browse, bạn chọn đến tập tin TXTSETUP.SIF trong thư mục I386 của đĩa Windows. Bạn có thể đánh dấu các tùy chọn Set a password on the Windows Password Reset CD/USB Disk để cài đặt mật khẩu sử dụng cho đĩa boot đó > nhấn Next. Tại đây, bạn có ba lựa chọn để ghi đĩa: CD/DVD (ghi trực tiếp file khởi động lên đĩa CD), USB Flash (chép lên đĩa USB) và Save the password reset image on my computer (lưu thành file iso trên máy tính). Bạn chọn một mục thích hợp và nhấn Next để chương trình bắt đầu làm việc.

Sau khi ghi đĩa xong, bạn khởi động lại máy tính và thiết lập chế độ ưu tiên khởi động từ CD (hoặc USB). Quá trình khởi động cũng tương tự như quá trình cài đặt Windows. Hoàn tất, bạn nhấn chọn số thứ tự tương ứng với ổ đĩa chứa Windows mà bạn cần khôi phục mật khẩu > nhấn Y để chuyển qua bước tiếp theo > bạn chọn bản backup gần đây nhất > nhấn Y một lần nữa để xác nhận > chọn tài khoản cần khôi phục mật khẩu và cuối cùng nhấn Y.

4. Scan for Protected File:

Chức năng Scan for protected file sẽ giúp bạn dò tìm các file có đặt mật khẩu có trên máy tính. Khung Type of Scan sẽ cho bạn chọn chế độ tìm kiếm: Full (tìm tất cả các file), Recommended (không tìm các file hệ thống) và Fast (không tìm trong các thư mục hệ thống). Khung Where to Scan, bạn xác định vị trí cần tìm và nhấn Scan để chương trình bắt đầu tìm kiếm.

Ngoài ra chương trình còn có thể khôi phục mật khẩu được mã hóa bằng BitLocker (trên Windows Vista/7) hoặc TrueCrypt với tính năng Recover Hard Disk Passwords. Tuy nhiên bạn cần sử dụng thêm công cụ để hỗ trợ hoặc nâng cấp lên phiên bản Passware Kit Forensic 10.0, thông tin về thao tác thực hiện bạn có thể xem thêm hướng dẫn từ trang web của nhà sản xuất tại địa chỉ: http://www.lostpassword.com/hdd-decryption.htm.

