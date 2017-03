Chắn hẳn bạn sẽ phải bất ngờ khi biết rằng Windows 7 có một tính năng ẩn, với tên gọi ‘Customer Experience Imprevement Program’, sẽ tiến hành thu thập thông tin về cấu hình phần cứng cũng như cách thức sử dụng máy tính của người dùng một cách bí mật.

Tính năng này còn lưu lại những thông tin về những vấn đề và lỗi về hệ thống mà người dùng gặp phải trong quá trình sử dụng. Có thể bạn sẽ còn bất ngờ hơn khi biết rằng tính năng này sẽ đếm số lần bạn kích vào start menu hay bao nhiêu phần mềm được bạn đánh dấu trên thanh taskbar…

Thoạt đầu, nghe có vẻ như đây là một hành động gián điệp và đánh cắp thông tin người dùng, nhưng thực chất, mục đích của tính năng này là thu thập những thông tin và thói quen của người dùng, giúp Microsoft cải tiến những tính năng của Windows sao cho phù hợp với thói quen đó.

Thực ra, trong quá trình cài đặt, Windows sẽ hỏi ý kiến của bạn xem có muốn cài đặt tính năng này hay không, nhưng không mấy ai chú ý đến thông tin này và thường đồng ý để cài đặt và kích hoạt tính năng này.

Trong trường hợp bạn không muốn thông tin và quá trình sử dụng máy tính của mình bị thu thập, vì mục đích riêng tư hay lý do nào đó, đây là cách thức để gỡ bỏ tính năng này:

- Nhấn nút Start, gõ Customer Experience Improvement Program vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter.

- Từ hộp thoại hiện ra, chọn tùy chọn ‘No, I don’t want to participate in the program’ và nhấn Save Changes để lưu lại thiết lập.

Thực chất, tính năng này cũng không gây hại đến quá trình sử dụng của người dùng, mà ngược lại, có thể sẽ hữu ích vì nó giúp cho Microsoft biết được cụ thể chúng ta đang cần gì. Nhưng vì riêng tư, bạn có thể quyết định có nên hủy bỏ tính năng này hay không.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)