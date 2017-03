Phần 2: Những bộ giao diện về chủ đề điện ảnh

Nếu bạn là người yêu thích điện ảnh cũng như những bộ phim bom tấn của Hollywood, hãy biến Windows của mình thành một “phim trường thu nhỏ” với những bộ giao diện dưới đây.

Avatar (Windows 7):

Là bộ phim bom tấn gây được nhiều tiếng vang trong dư luận ngay từ khi ra mắt vào năm ngoái. Lấy ý tưởng từ bộ phim, bộ giao diện Avatar dành cho Windows 7 dưới đây, với hơn 20 hình nền chất lượng cao, cùng những biểu tượng các nhân vật trong phim và những trích đoạn âm thanh từ phim sẽ mang cho Windows 7 một phong cách hoàn toàn mới.





Download bộ giao diện Avatar dành cho Windows 7 hoàn toàn miễn phí tại đây.

Sau khi download, giải nén và kích hoạt file .themepack để thay đổi giao diện cho Windows.

Twilight (Windows 7)

Còn nếu bạn là fan của những bộ phim tình cảm lãng mạn, pha chút hành động kịch tính như Twilight thì bộ giao diện Twilight Elipse dưới đây sẽ phù hợp với bạn.





Download bộ giao diện miễn phí tại đây.



Transformers (Windows 7)

Với bộ giao diện với chủ đề về bộ phim “Robot đại chiến” dưới đây chắc chắn sẽ không chỉ làm hài lòng những người yêu điện ảnh.

Bộ giao diện với 24 hình nền đẹp mắt, cùng những biểu tượng độc đáo và các trích đoạn âm thanh từ phim, download miễn phí tại đây.

Lord of the Rings (Windows 7)

Bộ giao diện “Chúa nhẫn” dưới đây, ngoài những hình nền đặc sắc cùng phong cách màu sắc huyền bí còn mang đến 1 screensaver mang nội dung ‘Lord of the Rings’.

Download bộ giao diện miễn phí tại đây.

Sau khi download, giải nén và kích hoạt file The One Ring 7.theme trong thư mục Theme để thay đổi giao diện, hoặc kích hoạt file The One Ring 7.exe trong thư mục Self-Installing Theme để tự động cài đặt giao diện cho người dùng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kích hoạt file theonering.exe trong thư mục extra để cài đặt bộ screensaver ‘Lord of The Ring’.

Harry Potter (Windows 7)

Cuộc phiêu lưu của chú bé phù thủy đã làm say đắm con tim của bao nhiêu người hâm mộ, từ những câu chuyện đến những thước phim, và giờ đây, với bộ giao diện Harry Potter sẽ mang không khí huyền bí đầy phép thuật đến với Windows.

Download bộ hoàn toàn miễn phí tại đây.

Với hơn 40 hình nền chất lượng cao cùng những biểu tượng và âm thanh độc đáo, bộ giao diện còn làm thay đổi biểu tượng con trỏ chuột, trở thành dạng chiếc đũa thần độc đáo. Ngoài biểu tượng chuột hình dạng chiếc đữa thần, còn có hàng chục biểu tượng con trỏ chuột khác nhau mang phong cách riêng của Harry Potter.

Lưu ý: nếu sau khi khởi động lại Windows, biểu tượng chuột trở về lại ban đầu, bạn kích chuột phải lên desktop, chọn Personalize, tại hộp thoại hiện ra, nhấn chọn ‘Change mouse pointer’ rồi tiếp tục nhấn OK ở hộp thoại hiện ra sau đó để thay đổi biểu tượng con trỏ chuột.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)