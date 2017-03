Đặc biệt, thành tích đáng nể trên chỉ diễn ra trong vòng...2 tháng.



Trong khi đó, 2 game thể thao xuất hiện trong top 10 là Madden NFL 11 (xếp ở vị trí thứ hai), và NBA 2K11 (đứng thứ 10).



Những game này vốn được rất nhiều người Mỹ ưa thích, bởi niềm đam mê thể thao là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây.



Wii Fit Plus của Nintendo ra mắt hồi tháng 10/2009 thì giành được vị trí thứ 6 trên "bảng thành tích."



Hãng Nintendo đã phát hành Wii Fit Plus và New Super Mario Bros để dành cho bộ chơi game Wii, và cả 2 đều là những sản phẩm có sức thu hút rất bền bỉ, khi 2 năm liền xuất hiện trong danh sách những trò chơi bán chạy nhất nước Mỹ.



Cùng với việc bảng xếp hạng trên được công bố, thì các hãng game cũng đã có nhiều động thái chứng tỏ vị thế của mình trên thị trường trò chơi thế giới.



Nintendo cho rằng Wii và DS của họ là những thiết bị chơi game bán chạy nhất năm 2010, và Nintendo đang hướng tới thành tích tương tự ở năm 2011, khi vừa ra mắt bộ chơi game 3DS đình đám.



Còn Microsoft tuyên bố 2010 là năm thành công nhất trong lịch sử Xbox, với mức tăng trưởng doanh số bán hàng kỷ lục.



Trong khi đó, Sony cũng không đứng ngoài cuộc khi nhấn mạnh về tầm quan trọng của máy chơi game Move, và hứa hẹn về nhiều bất ngờ thú vị khi ra mắt LittleBigPlanet 2 cho PS3 vào cuối tháng 1 này./.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)