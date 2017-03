Bảng xếp hạng do Bkav đưa ra hôm 23/11. Ảnh: P.M

Theo đó, trong tham luận trình bày tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Sơn – Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu của Bkav (Bkav R&D) đã công bố nội dung của một bảng xếp hạng “Top 5 phần mềm cho mobile” do chính Bkav xây dựng.

Cụ thể, nếu so sánh ở tất cả các mục như back up dữ liệu (gồm tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, danh bạ), diệt virus, duyệt web an toàn, giám sát truy cập và chống trộm, thì bảng xếp hạng cho thấy phần mềm của Bkav đang đứng đầu bảng và toàn diện nhất khi có tất cả các chức năng nói trên.

Trong khi đó, các hãng với nhiều thương hiệu thuộc hàng “đại gia” trên thế giới như Kaspersky, McAfee, BitDefender và Norton Antivirus thuộc hàng “chiếu dưới” khi không đạt được tính toàn diện như Bkav. Tuy nhiên, việc đưa ra bảng xếp hạng này của Bkav khiến không ít người tại hội nghị bị bất ngờ.

Ông Vũ Ngọc Sơn - Giám đốc Bkav R&D công bố "Top 5" phần mềm tiêu biểu. Ảnh: P.M

Tại thị trường Việt Nam, đáng chú ý trong năm 2011 thì ngoài những “ngoại binh” như Kaspersky, McAfee, Bitdefender, Norton Antivirus…, thì hồi tháng 7/2011, “nội binh” CMC Infosec đã tuyên bố tung ra phần mềm dành cho điện thoại dùng hệ điều hành Android. Và gần 3 tháng sau, tháng 10/2011 Bkav cũng chính thức vào cuộc với Bkav Mobile Security dành cho Android.

Ở một diễn biến khác, hồi đầu tháng 10/2011, Bkav cũng đã xây dựng một bảng xếp hạng “Top 5 tiêu biểu”, trong đó Bkav trong bảng xếp hạng này dẫn đầu.

"Top 5" do Bkav đưa ra hồi tháng 10/2011

Cũng tại sự kiện Ngày ATTT, theo kết quả khảo sát hiện trạng an toàn thông tin 2011 của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), phần mềm diệt virus Kaspersky được ưa chuộng nhất khi có đến 48% doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sử dụng. Trong khi đó, phần mềm cho máy tính Bkav chỉ đứng ở vị trí thứ 2 với khoảng 23% (kém Kaspersky 25%).

Theo Phan Minh (ICTnews)