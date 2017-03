Tiếp nối loạt bài phản ánh về hiện tượng người dùng thiết bị di động tá hỏa vì "bỗng dưng" bị trừ tiền cước dịch vụ gia tăng từ các đầu số có mức phí cao, ICTnews đã tìm đến các chuyên gia bảo mật nhằm giúp người dùng tìm giải pháp hữu hiệu phòng chống vấn nạn này.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách Nghiên cứu Phát triển của Bkav, cho biết: "Theo thống kê chưa đầy đủ của Bkav, mỗi ngày có hàng nghìn người sử dụng ở Việt Nam đã bị nhiễm các loại mã độc gửi tin nhắn SMS. Số người sử dụng thiết bị Android đang chiếm ưu thế so với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, Windows Phone,... vì vậy tỉ lệ người sử dụng bị nhiễm mã độc tự gửi tin nhắn SMS đến đầu số thu phí cao cũng cao hơn hẳn. Các đầu số về cơ bản vẫn là đầu số dịch vụ giá trị gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ nội dung (CP và Sub CP), thông thường cước phí là 15.000 đồng/SMS. Khi lừa được người sử dụng cài đặt ứng dụng có chứa mã độc vào điện thoại, mã độc sẽ tự động gửi tin nhắn đến đầu số dịch vụ giá trị gia tăng với các cú pháp tin nhắn được quy định của các CP và Sub CP. Ngoài việc "bỗng dưng mất tiền", người dùng thiết bị di động còn có thể bị theo dõi và lấy cắp thông tin cá nhân".

Mỗi ngày có hàng nghìn ứng dụng mới được đưa lên các chợ ứng dụng, nếu không cẩn trọngngười dùng sẽ mất tiền oan bởi các ứng dụng tự động nhắn tin đến những đầu số thu phí cao ngất ngưởng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đại diện của Kaspersky Lab cũng chia sẻ với ICTnews rằng số lượng mã độc phát tán trên hệ điều hành Android đang lên mức đỉnh điểm trong 7 năm qua (2006 - 2013). Tính đến tháng 12/2013, đã có 104.427 biến thể mới của các chương trình độc hại cho thiết bị di động bị phát hiện. Đặc biệt, từ tháng 5/2012, Kaspersky Lab đã phát hiện Trojan MS.AndroidOS.Agent.az "oanh tạc" tại Việt Nam với vai trò vỏ bọc cho một trang web khiêu dâm tiếng Việt có tính năng gửi tin nhắn văn bản đến một đầu số có trả phí. Hiện nay, hơn 1.000 biến thể của các ứng dụng này được phát hiện và Kaspersky đã chặn hơn 1.500 lượt cài đặt ứng dụng có chứa mã độc này. Tuy nhiên, khi chợ ứng dụng ngày càng phát triển ồ ạt, số lượng ứng dụng mới và hay ra đời ngày càng nhiều, thì người dùng càng dễ đưa điện thoại của mình vào vòng nguy hiểm. Nếu chẳng may tải nhầm một ứng dụng có chứa virus hay mã độc bên trong về điện thoại của mình, người dùng sẽ tạo điều kiện cho mã độc này len lỏi vào hệ điều hành của điện thoại để đánh cắp dữ liệu lưu trữ, phá hỏng bộ nhớ hoặc tự động thực hiện cuộc gọi hay gửi tin nhắn đến những đầu số tính phí cao ngất ngưởng.

Chia sẻ quan ngại của người dùng thiết bị di động hiện nay, đại diện Kaspersky Lab đưa ra một số lời khuyên: Nên cân nhắc trước khi tải một ứng dụng về máy điện thoại của mình, tìm hiểu kỹ về ứng dụng trước khi cài đặt, nên dùng những ứng dụng được bạn bè giới thiệu là an toàn và không gây hại, hoặc ứng dụng được sản xuất bởi các công ty có uy tín; Từ chối tải về một ứng dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ; Đọc kỹ điều khoản sử dụng của ứng dụng trước khi nhấn "Đồng ý" bởi một số điều khoản sử dụng ghi rõ ứng dụng được phép gửi SMS đến một số điện thoại tính phí. Đặc biệt, quá trình sử dụng chắc chắn không tránh khỏi những lúc sơ suất do thao tác, vì vậy nên sử dụng phần mềm bảo vệ cho điện thoại như lá chắn an toàn giúp bảo vệ điện thoại của mình.

Đồng quan điểm này, ông Vũ Ngọc Sơn khuyến cáo: "Nhu cầu sử dụng phần mềm hiện nay rất đa dạng, mỗi ngày có hàng nghìn ứng dụng mới được đưa lên các chợ ứng dụng, nên nếu chỉ dựa vào ý thức cảnh giác của người dùng thôi thì vẫn chưa đủ. Người sử dụng cần trang bị một phần mềm diệt virus đủ mạnh, có khả năng quét và xử lý các loại mã độc có khả năng gửi tin nhắn SMS một cách tự động để bảo vệ cho thiết bị di động của mình, tránh mất tiền oan".

Bkav đã trình diễn khả năng phòng tránh ứng dụng mã độc của phần mềm Bkav qua clip sau:

"Hiện đã có một số kho ứng dụng "sạch", cung cấp phần mềm hữu ích và quan trọng được đưa ra thị trường nhằm đảm bảo an ninh cho người sử dụng trong bối cảnh các phần mềm độc hại xuất hiện ngày càng nhiều. Bkav cũng đang xây dựng và chuẩn bị cung cấp Kho phần mềm cho mobile, theo đó toàn bộ ứng dụng tại Kho phần mềm sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng với quy trình kiểm duyệt an ninh nghiêm ngặt của Bkav, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tải về", ông Vũ Ngọc Sơn gợi ý thêm.

Theo Xuân Bách (ICTnews)