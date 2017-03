Giao diện đơn giản khiến nhiều người chọn sản phẩm Bkav. Ảnh: Thái Anh

Bkav tuyên bố chiếm hơn 85% thị phần bán lẻ

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu và phát triển Bkav cho biết: Thời gian gần đây, Bkav đã tiến hành một đợt khảo sát mới về thị phần phần mềm diệt virus có bản quyền ở Việt Nam thông qua số lượng nhập hàng và kích hoạt của các đại lý, siêu thị lớn nhất trên toàn quốc, là đối tác của Bkav, đồng thời cũng là đại lý bán các phần mềm diệt virus khác... “Dù chưa thể tiết lộ chính xác kết quả nhưng con số này lớn hơn 85% mà Bkav đã khảo sát và công bố cuối năm 2009”, ông Sơn khẳng định.

Trong đó, lượng phần mềm Bkav bán ra hiện nay đang tập trung chủ yếu tại các siêu thị máy tính lớn như của Trần Anh (so với công ty máy tính đứng thứ 2, Trần Anh có quy mô bán máy gấp từ 5 đến 6 lần), phần nhỏ còn lại là ở các siêu thị điện máy như Pico, Nguyễn Kim… Phần mềm Bkav bán về các tỉnh khu vực miền Bắc chủ yếu là tập trung từ 2 công ty phân phối lớn là Gia Long và An Phát. Cũng theo ông Sơn, số lượng khách hàng mua của Bkav chủ yếu là đối tượng sinh viên, hộ gia đình, những người không có nhiều kiến thức về CNTT.

Trước đó, vào tháng 6/2011, theo thông tin từ Bkav, với điểm RAP 98.1/100, phần mềm diệt virus Bkav đã vươn lên vị trí thứ 3 trong tổng số 43 phần mềm trên toàn cầu tham gia kiểm định của Phòng thí nghiệm Virus Bulletin, vượt qua các tên tuổi như Kaspersky (94.3 điểm), AVG (94.4 điểm), Avira (93.7 điểm)…

Mới đây, ngày 23/11, trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin 2011, phần mềm diệt virus BKAV Pro 2011 đã được Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) trao danh hiệu “Sản phẩm An toàn thông tin được người dùng ưa chuộng nhất” (hạng mục Antivirus-Malware) với tỷ lệ bình chọn là 41%. Đứng thứ 2 và thứ 3 gồm Kaspersky Targeted Security, Symantec Protection Suit Enterprise Edition với lần lượt 33% và 12% phiếu bầu. Đây cũng là lần thứ 3, phần mềm Bkav Pro tiếp tục vượt qua các sản phẩm của nước ngoài để giữ vị trí quán quân.

Thị phần thực Bkav ở đại lý lớn chỉ chiếm khoảng từ 50-60%

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Tin học An Phát, từ đầu năm 2011 đến nay, trung bình mỗi tháng, đơn vị này bán được khoảng từ 3000-4000 bản Kaspersky, lượng bán của Bkav cao hơn Kaspersky từ 10%-15%. Ngoài Hà Nội, An Phát còn phân phối phần mềm diệt virus ở 7 tỉnh thành ở miền Bắc, miền Trung như Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh…nhưng số lượng bán ra ở những nơi này chỉ chiếm khoảng 20%. Những phần mềm khác như Norton, Avira…, An Phát cũng có bán nhưng chủ yếu theo yêu cầu của các dự án chứ không phải khách hàng cá nhân. “Nguyên nhân việc nhiều người sử dụng Bkav hơn một phần là do Bkav có sự truyền thông, khuyến mãi nhiều cho khách hàng hơn Kaspersky, vì dụ chương trình mua 2 tăng 2 trong thời gian gần đây”, ông Dũng cho biết thêm.

Còn ông Bùi Bá Quang, Trưởng nhóm phụ trách ngành hàng linh kiện, máy bộ của Siêu thị điện máy Trần Anh cho rằng: Mỗi ngày Trần Anh bán được khoảng 10-15 sản phẩm Bkav và từ 7-10 sản phẩm Kaspersky. Thị phần bán phần mềm diệt virus ở Trần Anh là Bkav chiếm 55%, Kaspersky là 43%, 2% còn lại thuộc về những phần mềm khác như Norton, Avira…

Đại diện một trang web bán hàng online cũng khẳng định, trong số 3 phần mềm diệt virus (Bkav, Kaspersky, Norton) thì Bkav có doanh số bán nhiều nhất nhưng không đến mức chiếm hơn 85% như đơn vị này công bố.

Bên cạnh đó, ông Dũng và ông Quang đều khẳng định, đối tượng người mua Bkav và Kaspersky cũng có những sự khác nhau nhất định, ví dụ, những người am hiểu kỹ thuật thường lựa chọn ngay sản phẩm Kaspersky, trong khi những sinh viên, hay hộ gia đình lại có xu hướng chọn sản phẩm Bkav Pro. Lý giải cho chuyện này, ông Dũng cho rằng, sở dĩ, những người không biết nhiều về CNTT hay chọn Bkav là do đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng của Bkav rất tốt. “Sự chăm sóc khách hàng của Bkav tốt hơn hẳn so với Kaspersky, thậm chí có những người lần đầu tiên dùng sẽ không hài lòng vì sự chăm sóc khách hàng quá nhiệt tình của họ”, ông Dũng nhấn mạnh. Còn theo ông Quang, giao diện đơn giản, dễ sử dụng… cũng là những yếu tố khiến cho người sử dụng không chuyên về kỹ thuật lựa chọn Bkav. Với Kaspersky được những người kỹ thuật chọn, do họ đã có kinh nghiệm sử dụng, tiếp xúc máy tính lâu năm hơn nên đã từng sử dụng nhiều loại phần mềm khác nhau nên biết được ưu, nhược điểm của từng sản phẩm cũng như có thể tự khắc phục sự cố nên không cần đến quá nhiều sự hỗ trợ.

Theo khảo sát của Báo Bưu điện Việt Nam tại hơn 20 cửa hàng trên các tuyến phố kinh doanh máy tính, thiết bị công nghệ lớn tại Hà Nội như Lê Thanh Nghị, Lý Nam Đế, Thái Hà...vào tháng 4/2010 đã cho thấy, Kaspersky, BKAV và CMC là ba cái tên được biết đến nhiều nhất..

Theo Thế Phương (ICTnews)