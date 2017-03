Phần mềm có thể tạo các hiệu ứng đặc biệt cho những đoạn phim quay được, thêm nhạc nền, tối ưu màu sắc… hoặc cũng có thể biên tập và chỉnh sửa lại các đoạn phim sẵn có để chúng trở nên thú vị hơn trước.

Magix Edit Pro còn cho phép dựng các đoạn phim với công nghệ Dolby Digital Stereo giúp đoạn phim có âm thanh sống động và chân thực nhưng lại có dung lượng không quá lớn. Cuối cùng, người dùng có thể sử dụng Magix Movie Edit Pro để ghi thành quả của mình lên đĩa DVD, Blu-ray hoặc xuất ra những file video với độ phân giải tối đạt chuẩn HD 1080p, hay có thể upload chúng lên Youtube để chia sẻ.

Phần mềm với giao diện và các tính năng thích hợp cho cả người dùng chuyên và không chuyên.

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký bản quyền :

Magix Movie Edit Pro chỉ cho phép dùng thử trong 7 ngày, và người dùng phải trả 84.99 USD để tiếp tục sử dụng, một con số không hề nhỏ.

Nhân dịp Giáng Sinh và năm mới sắp đến, hãng phần mềm MAGIX AG đang có chương trình khuyến mãi cho phép người dùng đăng ký để nhận bản quyền của chương trình hoàn toàn miễn phí.

Nếu thấy hứng thú với chương trình, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

- Download bản dùng thử của chương trình tại đây.

- Sau khi cài đặt, kích hoạt chương trình và bạn sẽ thấy một giao diện chào mừng như dưới đây. Kích vào nút Register program.

- Bạn sẽ được chuyển đến trang web đăng ký chương trình. Chọn mụcI don’t have a login and would like to register và nhấn nút Proceed.

- Tại bước tiếp theo, điền các thông tin cần thiết vào khung đăng ký và nhấn nút Complete the registration.









- Sau khi hoàn tất đăng ký, email sẽ được gửi đến từ MAGIX, trong đó có chứa mã kích hoạt chương trình.

- Bây giờ, quay trở lại giao diện của Movie Editor Pro, dán đoạn mã kích hoạt có được ở trên vào khung TRIAL-C và nhấn Continue to use Program.

Lưu ý: bạn chỉ copy chuỗi ký tự số trong đoạn mã kích hoạt từ email (bỏ qua mục TRIALC ở đầu)

- Như vậy, bạn đã có thể sử dụng chương trình mà không còn bị giới hạn về số ngày dùng.

Lưu ý: bản quyền của phần mềm sẽ giúp bạn không bị giới hạn về số ngày dùng, nhưng vẫn sẽ còn một vài giới hạn về chức năng mà phiên bản đầy đủ thực sự mới có được.

Hướng dẫn các chức năng cơ bản:

Tại giao diện chính, bấm Record để bắt đầu ghi hình (ghi âm) bằng webcam hoặc microphone trên máy tính. Bấm Import File để chọn file video đưa vào trình biên tập. Tính năng Video recorder (ghi lại hoạt động trên màn hình) rất tiếc bị hạn chế trong phiên bản này.

- Với tính năng Record, bạn có thể ghi hình từ webcam, máy quay (kết nối trực tiếp với máy tính), đầu thu video… hoặc ghi âm từ các loại microphone. Nội dung quay được từ máy quay (hoặc webcam) sẽ được đưa trực tiếp vào trình biên tập của Movie Edit Pro.







- Tính năng Import file cho phép bạn đưa các file video khác nhau vào trình biên tập. Sau khi chọn 1 file video, bạn có thể chọn tiếp file khác để ghép nội dung nó vào sau file video đã chọn trước đó hoặc để biên tập riêng biệt. Click chuột phải vào file video đã được đưa vào, chọn Effect Settings Movie để tạo hiệu ứng, hoặc nhấn phím T ở trên để thêm vào tiêu đề cho đoạn video.

- Sau khi đã biên tập xong, bạn kích vào File trên Menu, chọn Export Movie (rồi chọn định dạng file, kích cỡ, vị trí lưu file…) để xuất file đã biên tập, hoặc chọn Burn CD/DVD để ghi file ra đĩa.

Trên đây là các bước để đăng ký và cách thức cơ bản để sử dụng chương trình, bạn có thể dần khám phá thêm các tính năng khác trong quá trình sử dụng. Rất tiếc, phiên bản này của Movie Edit Pro vẫn còn khá nhiều hạn chế về các tính năng, tuy nhiên vẫn rất hữu ích nếu bạn cần biên tập hoặc ghi lại những đoạn video do mình tạo ra.

Nếu muốn thử đầy đủ các tính năng của chương trình, bạn có thể download và dùng thử bản đầy đủ của chương trình tại đây.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)